LA GROTTA DEI BRIGANTI

UN PERCORSO AD ANELLO TRA GROTTE, DOLINE ED INGHIOTTITOI NELLA FAGGETA DI FORCA D’ACERO

Lunedì 24 Maggio 2021 dalle 09:00 alle 15:00

Una passeggiata naturalistica nel bosco di Forca d'Acero, una faggeta suggestiva in tutti i periodi dell'anno. Sui confini tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli, non mancheranno i racconti di briganti e storie di orsi e lupi. Un itinerario tra boschi, ampie radure e spettacolari formazioni geologiche. Al termine dell''escursione una gustosissima cioccolata calda in un accogliente locale nel centro storico di Pescasseroli.

Programma:

l'incontro sarà a Pescasseroli alle ore 09,00 presso il centro escursionistico del "Il Bel Sentiero" in Via della Piazza, 10 ; spostamento con le auto proprie fino all'attacco del sentiero, oppure presso il Valico di Forca d'Acero (alle 09:30) . Il sentiero si sviluppa da subito nel bosco con un dislivello minimo si raggiungono delle ampie e suggestive radure, con formazioni carsiche: grotte, doline ed inghiottitoi . Durante il percorso verranno illustrate le caratteristiche storiche e naturalistiche del territorio, una zona che è stata scenario di battaglie tra briganti e piemontesi, oggi è i luogo di vita di numerose specie che popolano il parco: lupo, cervo e capriolo. ( P2-D5-C1) Pranzo al sacco lungo il percorso e rientro nel pomeriggio.

Dalle ore 09.00 alle ore 15.30

Difficoltà: : escursionistica medio-facile . L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di media montagna, in zone boscose e pascoli, con salite e discese di media pendenza. Una itinerario che tutte le persone che amano camminare a piedi.

DISLIVELLO: 150 mt in salita e in discesa

LUNGHEZZA: 11 km circa​​ a/r

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

Costo: € 15.a persona

Sconti per famiglie

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

Altre info su:Tag: escursioni