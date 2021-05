IL MONTE AMARO DI OPI

Il popolo delle rocce

Sabato 29 Maggio 2021 dalle 10:30 alle 18:00

Il Monte Amaro di Opi, una cima non molto alta ma dalla cresta ariosa e slanciata dalla quale si gode un superbo panorama sugli incontaminati boschi di Cacciagrande, sulla verdissima Val Fondillo e su tutte le cime intorno, le guglie rocciose della Camosciara, il Monte Marsicano e le vallate verso il Lago di Barrea. Un'escursione che ci permette di arrivare nell'habitat dei Camosci Appenninici, i quali stazionano in cresta o al limite del bosco. Impareremo a conoscere questo splendido animale, che ha rischiato l'estinzione, ma oggi dichiarato fuori pericolo con una popolazione di circa 2000 esemplari su tutto l'Appennino.

PROGRAMMA

Appuntamento con la guida direttamente al parcheggio della Val Fondillo, cammineremo lungo la valle attraverso un piccolo tratturello, attraversato il torrente Rio Fondillo affronteremo una costante salita, all'interno di un bellissimo bosco di faggio. Arrivati ad una prima anticima, la visuale si apre su tutta la valle, ancora un ultimo sforzo e conquisteremo la vetta!!!

DATI TECNICI ESCURSIONE:

DIFFICOLTA': E+

DISLIVELLO: 800 mt

LUNGHEZZA: 10 km a/r

SENTIERI: F2-F1 CARTA ESCURSIONISTICA PNALM

APPUNTAMENTO: ore 10,30 VAL FONDILLO (OPI)

MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Scarpe da trekking, zaino, bastoni telescopici, T-shirt traspirante (anche una di ricambio), pile o maglione, K-way e giacca antivento (possibilmente in gore-tex), pantaloni comodi per camminare (lunghi), borraccia (acqua almeno 1,5lt), pranzo al sacco, cappello, guanti, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, binocolo.

COSTI

•Costo accompagnatore inclusa assicurazione per la durata dell'evento

Euro 20 adulti, riduzione bambini.

✅ PRENOTAZIONI

La prenotazione è obbligatoria, ed è indispensabile per ricevere conferma e per essere avvisati in caso eccezionale di annullamento o modifica di orario, tramite whatsApp o via mail, specificando l'itinerario scelto ed il numero dei partecipanti.

Trekking a cura di un accompagnatore di m. Montagna/maestro di escursionismo regolarmente iscritto al collegio delle guide Alpine Abruzzo

N.B. L' itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio

della guida sulla base delle condizioni di sicurezza che saranno valutate prima e

durante dell'escursione.

Le attività verranno effettuate nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19

Seguici anche sulla nostra pagina facebook: Kalipè MountainLove e iscriviti al gruppo pubblicoKalipè MountainLove

oppure www.kalipemountainlove.it

Per ulteriori informazioni sull'escursione potete contattare le guide telefonicamente, tramite whatsApp 339/8976847 o via mail kalipemountainlove@gmail.com

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: OPI- Val Fondillo

Comuni: Opi (AQ), Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Kalipè MountainLove

Info Email: kalipemountainlove@gmail.com Info Line: 339/8976847 Michela L'AquilaKalipè MountainLove

