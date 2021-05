SULLE TRACCE DELL'ORSO E DEL LUPO

Trekking nel regno del Lupo e dell'Orso Bruno Marsicano - dal Vallone Lampazzo alla Cicerana con pranzo in rifugio

Venerdì 28 Maggio 2021 dalle 09:30 alle 15:30

Vi ricordate quando da bambini sognavate di fare "l'esploratore"? Beh, con questo itinerario riscoprirete quel pizzico di curiosità che vi teneva accesi al mattino, e che forse avete tralasciato un pò nel "mondo degli adulti". Esploreremo un ambiente selvaggio che ci condurrà nel regno dell'orso e del lupo, ad osservare e conoscere il loro ambiente di vita, attraverso segni di presenza come escrementi, impronte e resti di caccia, in un luogo che è da sempre dimora abituale dei più grandi mammiferi italiani.

Svolgimento del programma

Appuntamento alle ore 09,30 presso Il Bel Sentiero in via della Piazza n10 e partenza con le proprie auto fino all'attacco del sentiero. L' itinerario a piedi inizia dal Passo del diavolo, per risalire poi il Vallone Lampazzo, una piccola e suggestiva gola delle sorgenti del Sangro, fino a fossa Perrone luogo di pascolo dell'orso. Poi attraverso la foresta vetusta della Selva Moricento (patrimonio UNESCO) arriveremo alla Cicerana per il pranzo in rifugio,

, Dalle ore 09.30 alle ore 15.30

Tempo di percorrenza : 3 ore a/r

Difficoltà: T ; TURISTICO

Dislivello 200 m.

Cartografia PNALM T1 –R4- T1

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone tra boschi e radure, con salite e discese di media pendenza. Il percorso è adatto a persone che praticano attività sportive ed a bambini abituati a camminare in montagna .

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

Costo: €15. a persona la visita guidata.

Sconti per famiglie con bambini

Il pranzo in rifugio non è compreso nel costo dell'escursione ed è facoltativo, si potrà scegliere anche di consumare il proprio pranzo a sacco.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

.

