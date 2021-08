IL SENTIERO DELLE SORGENTI

L'acqua un bene prezioso

Martedì 3 Agosto 2021 dalle 16:00 alle 20:30

L'ACQUA UN BENE PREZIOSO

Un percorso dove l'acqua è l'elemento tematico più importante. In questo momento storico dove bisogna far capire soprattutto alle nuove generazioni l'importanza di questo bene prezioso, una risorsa fondamentale per la vita che purtroppo non è una risorsa inesauribile e illimitata. Per fortuna il Parco D'Abruzzo Lazio e Molise è ricco di corsi d'acqua, cascate e sorgenti, nell'itinerario proposto incontreremo diversi punti da dove sgorga l'acqua che da vita a sorgenti anche perenni e che scendendo a valle alimentano il Lago di Barrea. Un sentiero comodo, facile, che alterna boschi e pianori panoramici ideale per trascorrere un trekking in famiglia!

PROGRAMMA:

Incontro con la guida, nel centro abitato di Barrea, breve spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero. Zaino in spalla e si parte!!Attraverseremo boschi di faggio ricoperti da muschi e licheni i quali ci faranno ombra, il rumore dell'acqua ci farà da sottofondo musicale per tutta l'escursione.

PARTENZA: ore 16,00 Barrea (bar sette nani)

RIENTRO: ore 20,30

DIFFICOLTA': facile – adatto a famiglie con bambini

SENTIERI: K6 carta escursionistica PNALM

COSTO: euro 10,00 adulti- sconto famiglie

MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Scarpe da trekking (o almeno con suola scolpita), zaino, bastoni telescopici (facoltativi), T-shirt traspirante (anche una di ricambio), pile o maglione, K-way e/o giacca antivento (possibilmente in gore-tex), pantaloni comodi per camminare(lunghi), borraccia (acqua/the), cappello, macchina fotografica, torcia, binocolo.



N.B. L'itinerario proposto potrà subire variazioni ad insindacabile giudizio dell'accompagnatore sulla base delle condizioni di sicurezza che saranno valutate prima e durante dell'escursione.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna, sterrato, con facili salite e discese. Il percorso è adatto a famiglie con bimbi piccoli.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

E' necessario prenotare almeno entro il giorno precedente la data dell'attività, puoi prenotare direttamente online o tramite whatsapp al 339/8976847 specificando NOME COGNOME + NUMERO PARTECIPANTI + NOME ESCURSIONE

EMAIL : kalipemountainlove@gmail.com

GUIDA: DI PAOLO MICHELA 339/8976847

www.kalipemountainlove.it

