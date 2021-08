DI STELLE E ALTRE STORIE

Una notte al rifugio

Martedì 3 Agosto 2021 dalle 21:15 alle 23:30

Di stelle e altre storie…

Passeggiate notturne sotto le stelle, guidati dalla luce delle lanterne (tutti i martedì e giovedì di luglio, agosto e la prima settimana di settembre)

La notte e il bosco sono il luogo e lo spazio delle emozioni e dello stupore.

Condivideremo insieme un "breve viaggio" in compagnia "delle creature del buio" e, attraverso un modo diverso di percepire l'ambiente naturale, scopriremo gli aspetti più nascosti e inconsueti della notte usando la fantasia per osservare tutto ciò che non si riesce a vedere.

Brevi passeggiate con gli occhi aperti al cielo per guardare le costellazioni e le stelle cadenti.

UNA SERA AL RIFUGIO – LOC. ACQUEVIVE (SENTIERO PNALM H5) Tutti i martedì

I silenzi delle vette, gli spazi sterminati dei pascoli, i cieli splendenti delle notti estive della montagna donavano agli abitanti dei ricoveri pastorali un'austerità che consentiva loro di riconoscere nelle vicende della vita una romantica bellezza da lasciare in eredità a tutti coloro che sanno cogliere la magia delle piccole cose e il valore del tempo.

PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea ore 21:15

RIENTRO: ore 23:30 c.a.

abbigliamento comodo e adatto alle temperature notturne, sono necessarie scarpe da trekking o da ginnastica robuste

PRENOTAZIONI: tutti i giorni dalle 17.30 presso l'Erboristeria "I Segreti del Bosco" Villetta Barrea via Benedetto Virgilio, 35 – Valeria 3290719820-Antonella 3384959231-Emanuele 3394775120

COSTO 15,00 € adulti - 10,00 € i ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Villetta Barrea 67030 Italy Luogo: Rifugio Acquevive

Comuni: Scanno (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: #icamminidiantonella

Info Email: antonella.ciarletta66@gmail.com Info Line: 338 4959231 L'Aquila#icamminidiantonella

