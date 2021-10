La Quinta Stagione

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle 08:00 alle 15:00

Sugli antichi confini tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, tra boschi di faggio, ampie radure e spettacolari formazioni geologiche. Poco conosciuto nel circuito turistico del parco, ma di enorme valenza turistica, l'anello di Forca d'Acero presenta una salita dolce tra i faggi, è un itinerario piacevole, mai faticoso, con lo scenario che d'intorno cambia in continuazione. Qui l'autunno esplode con tutto il suo bagaglio di colori e profumi, proiettando il camminatore in un mondo ricco di suggestione.

SENTIERI PNALM: P1 – D5

DIFFICOLTA': FACILE

DURATA: dalle ore 8 alle 15 con pranzo al sacco

DISLIVELLO: 300 mt circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro

IN PROGRAMMA

OGNI DOMENICA, DALLE ORE 8 ALLE 15, DAL 12 SETTEMBRE AL 24 OTTOBRE

https://apiedinelparcodabruzzo.it/prenotazioni-online/



ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione limitato (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel Parco d'Abruzzo

Altre info su: