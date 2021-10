Il peso della farfalla

L’anello di Val di Rose e Valle Jannanghera

Domenica 3 Ottobre 2021 dalle 08:00 alle 16:00

La Val di Rose è un itinerario molto bello e molto conosciuto per la possibilità di avvistamento a poca distanza di branchi di Camoscio Appenninico, specie unica al mondo e definita come "il camoscio più bello del mondo". Unico percorso nel Parco per ammirare il Pino Mugo, testimone delle ere glaciali, che si trova nel punto più meridionale d'Europa. Ma anche una bellissima faggeta, ampi panorami, numerosi cervi e non è escluso il meraviglioso volo dell'Aquila Reale.

SENTIERI PNALM: L1 – K6 – I4

DIFFICOLTA': ESCURSIONISTICA

DURATA: dalle ore 8 alle 16 con pranzo al sacco

DISLIVELLO: 800 mt circa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro

IN PROGRAMMA OGNI DOMENICA, DALLE ORE 8 ALLE 16, DAL 12 SETTEMBRE AL 24 OTTOBRE

https://apiedinelparcodabruzzo.it/prenotazioni-online/

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione limitato (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

Pescasseroli 67032 Italy Luogo: Pescasseroli

Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel Parco d'Abruzzo

