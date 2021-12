Foliage a Forca d'Acero

Sul Sentiero dei Briganti

Domenica 5 Dicembre 2021 dalle 09:00 alle 15:00

Una passeggiata naturalistica nei colori dell'autunno nel bosco di Forca d'Acero, una faggeta suggestiva in tutti i periodi dell'anno ma in autunno è al massimo dello splendore. Sui confini tra lo Stato Pontificio ed il Regno di Napoli, non mancheranno i racconti di briganti e storie di orsi e lupi. Un itinerario tra boschi, ampie radure e spettacolari formazioni geologiche.

Programma:

l'incontro sarà a Pescasseroli alle ore 09,00 presso il centro escursionistico del "Il Bel Sentiero" in Via della Piazza, 10 ; spostamento con le auto proprie fino all'attacco del sentiero, oppure appuntamento presso il Valico di Forca d'Acero alle ore 09.30.

Il sentiero si sviluppa da subito nel bosco con un dislivello minimo si raggiungono delle ampie e suggestive radure, con formazioni carsiche: doline ed inghiottitoi . Durante il percorso verranno illustrate le caratteristiche storiche e naturalistiche del territorio, una zona che è stata scenario di battaglie tra briganti e piemontesi, oggi è i luogo di vita di numerose specie che popolano il parco: lupo, cervo e capriolo. ( Sentieri pnalm P2-D5-C1) Pranzo al sacco lungo il percorso e rientro nel pomeriggio.

Dalle ore 09.00 alle ore 15.00

Difficoltà: : escursionistica medio-facile . L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di media montagna, in zone boscose e pascoli, con salite e discese di media pendenza. Una itinerario per tutte le persone che amano camminare a piedi.

DISLIVELLO: 150 mt in salita e in discesa

LUNGHEZZA: 8 km circa​​ a/r

Equipaggiamento : scarponcini da trekking , zaino maglietta pile, giacca wind stopper, cappello, i, pantaloni lunghi da escursione, borraccia con acqua pranzo al sacco.

Facoltativi: macchina fotografica e binocolo

Costo: € 15.a persona

Sconti per famiglie con bambini.



INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/

Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Opi (AQ), Pescasseroli (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: Il bel Sentiero

Info Email: il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com Info Line: 339 334 9015

