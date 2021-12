Mai gridare al Lupo

Sabato 11 Dicembre 2021 dalle 15:30 alle 19:00

È un animale affascinante il lupo e lungo questo trekking sarà possibile (anche se non facile) avvistare gli esemplari che popolano da sempre le dorsali Abruzzesi. Per decenni rimasto l'unico presidio in Italia.

Aspetteremo il tramonto lungo i corridoi naturali che sono soliti percorrere i lupi all'imbrunire e magari ascolteremo gli ululati che preannunciano una lunga notte di caccia.

Animale elusivo per eccellenza, da qualche anno ha colonizzato le Alpi e nell' immaginario collettivo non è più il famelico essere delle favole ma un indicatore di biodiversità utile all'uomo quanto alla natura.

SENTIERI PNALM: A9 – A1

DIFFICOLTA': MEDIO/FACILE

DURATA: dalle ore 15.30 alle 19

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro

NOTE AGGIUNTIVE

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione limitato (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni telefonicamente al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o compilando il modulo online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

https://apiedinelparcodabruzzo.it/prenotazioni-online/

Pescasseroli 67032 Italy Comune: Pescasseroli (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: A piedi nel Parco d'Abruzzo

Info Email: info@apiedinelparcodabruzzo.it Info Line: 333 960 70 79 L'AquilaA piedi nel Parco d'Abruzzo

Altre info su: