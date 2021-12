Anello di Lago Vivo - Monte Serrone

Nelle grandi faggete del cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo

Domenica 12 Dicembre 2021 dalle 09:00 alle 16:00

Lago Vivo è un laghetto carsico che si forma quando le falde sotterranee sono colme di acqua. E' presente durante l'inverno, suggestivo perchè quasi completamente ghiacciato, e dà il meglio di sè allo scioglimento delle nevi in primavera, circondato da migliaia di crochi e viole in fiore. Alle falde del Monte Petroso, in una cornice di montagne rocciose e boschi di faggi centenari, zona tra le più popolate di animali selvatici di tutto il Parco Nazionale d'Abruzzo, è qualcosa da non perdere! Orso, lupo, cervo, camoscio, rapaci, picchi...qui non è difficile trovare numerose tracce della loro presenza, e con un po' di fortuna incrociare il cammino di qualcuno di loro.

L'escursione, che parte appena fuori l'abitato di Barrea e sale nella faggeta dai 1100 mt. ai quasi 1600 mt di Lago Vivo, può proserguire ad anello: per la discesa si può scegliere il bel bosco di Monte Serrone, con affacci e balconi sul canyon del Rio Torto.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ https://www.jdtrek.com/contatti-e-prenotazioni

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM K6-K4)

DIFFICOLTA': escursionistica media. L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zone boscate e prative con salite e discese di media pendenza con brevi tratti più ripidi. Vera escursione in montagna, che tutte le persone sane possono affrontare.

QUOTA DI PARTENZA: 1140 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1650 mt slm

DISLIVELLO: 500 mt in salita e 500 mt in discesa

LUNGHEZZA: 11 km circa​ (andata e ritorno)

PARTENZA: ore 9,00

RIENTRO: ore 16,00 circa

COSA INDOSSARE: scarponi da trekking, maglietta leggera, pantaloni da escursionismo.

COSA PORTARE: zaino grande a sufficienza per contenere tutto ciò che non si indossa e non si usa, maglietta di ricambio, maglia in pile, giacca antivento, cappello caldo, guanti caldi, mantella o giacca per la pioggia, borraccia con acqua (1lt), cibo, occhiali da sole, torcia elettrica, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking.

AVVERTENZE: in caso di avverse condizioni meteo il programma può essere rimandato o annullato e le eventuali quote di partecipazione già versate verranno rimborsate. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

APPUNTAMENTO: davanti al Bar Sette Nani a Barrea in via Roma 1, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione.​​ Spostamento con auto propria (1 km) per l'inizio dell'escursione. (vai alla mappa >>)

COSTO: 20,00 €

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'attività, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'attività scelte, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.



Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​



Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).

