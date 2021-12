Ciaspolata nel Bosco Centenario

UN PERCORSO AD ANELLO TRA FAGGI SECOLARI NELLA DIFESA DI PESCASSEROLI

Sabato 18 Dicembre 2021 dalle 09:30 alle 14:30

Quella zona che un tempo ospitava la riserva reale di caccia dei Savoia è oggi riconosciuta come Patrimonio dell'Unesco. La "Difesa" è sicuramente uno dei luoghi più suggestivi del Parco, zona dove vive l'Orso Bruno Marsicano, il Picchio Damaltino , la Rosalia Alpina. dove il bosco assume un aspetto fiabesco. Un percorso nella natura selvaggia ma anche nella storia e cultura del territorio.

Programma :

Appuntamento alle ore 09,30 presso la sede del Bel Sentiero, via della Piazza, 10 . Partenza in macchina per un breve tratto e proseguimento a piedi verso i colli nascosti di Pescasseroli, con un sentiero che si inoltra subito nel bosco e raggiunge la zona di caccia del Lupo Appenninico impareremo a riconoscere le sue tracce insieme a quelle di cervo, volpe e lepre. Con un percorso molto semplice, il sentiero attraversa ampie e bellissime radure che si alternano alla faggeta centenaria. l'itinerario ad anello ci riporterà al punto di partenza.

Dalle 09.30 alle 14.30

Sentieri PNALM C1-C3

Difficoltà: T ; TURISTICO

Il percorso è adatto a tutti, grandi e piccini, a persone che godono di buona salute.

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna , con salite e discese graduali.

Costo: €20. a persona comprensivo del noleggio delle ciaspole.

Sconti per famiglie con bambini.

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti. Gli spostamenti per raggiungere l'attacco dei sentieri sarà con mezzi propri.

. CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

Tel e whatsApp 339 334 9015

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero

Pescasseroli 67032 Italy Comuni: Opi (AQ), Pescasseroli (AQ), Villetta Barrea (AQ)

Provincia: L'Aquila Regione: Abruzzo

Organizzatore: IL BEL SENTIERO

Info Email: il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com Info Line: 3393349015 L'AquilaIL BEL SENTIERO

Altre info su:Tag: racchette da neve