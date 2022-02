Lo stazzo di Monte Rotondo

Domenica 27 Febbraio 2022 dalle 08:45 alle 16:30

Un'escursione in salita su uno dei versanti più panoramici del Pnalm.

Siamo nei quadranti meridionali del Parco, affacciati sul Lago di Barrea e sovrastati dal Monte Chiarano. Partendo dalla diga risaliremo la Valle Janara e la Gola della Capriola per circa 800m di dislivello, raggiungendo i pascoli frequentati dai cervi e dai loro predatori: i lupi.

Sulle pareti di roccia circostanti, con un po' di fortuna, potremo avvistare l'imponente aquila reale e i gruppi di gracchi che animano i cieli di queste montagne, mentre nei valloni che scendono ripidi verso valle non è difficile incontrare le inafferrabili coturnici.

Tutto questo circondati da un paesaggio maestoso e ampio, dalla Costa Camosciara al Matese passando per la splendida catena delle Mainarde Molisane.

Al rientro, visita all'Area Faunistica del Lupo di Civitella Alfedena



Lunghezza 9 km circa - Durata 8h - Dislivello 800 m circa

Sentieri PNALM J8, J6, J7

Costo 20€



Per partecipare basta inviare un messaggio whatsapp al 3281719425 per ricevere tutti i dettagli e le informazioni necessarie.



