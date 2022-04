Escursione pomeridiana alla ricerca del guerriero del bosco e dei suoi predatori

Venerdì 22 Aprile 2022 dalle 15:30 alle 19:30

Un pomeriggio emozionante che ci consente con un percorso breve di vivere un'esperienza di non poco conto, tracce, segni di presenza e resti di caccia, di animali come lupi e cervi, tentandone anche l'avvistamento o l'ascolto. Un percorso nei colori del tramonto e rientro sotto il cielo stellato.

Programma : appuntamento a Pescasseroli presso" ilbelsentiero" via della Piazza, 10, partenza a piedi dal centro storico, un piccolo tuffo nella storia ed architettura del paese che ha dato i natali a B. Croce. Ci inoltreremo nel fitto di una pineta che ci porta ai Colli Alti di Pescasseroli, ( sentiero PNALM A9) dove la corona di montagne, le tracce dei lupi, cervi, cinghiali, l'appostamento al lupo ed il tramonto renderanno il pomeriggio speciale. Il rientro a Pescasseroli verrà fatto con le torce.

Dalle ore 15.30 alle ore 19:30

Il percorso è facile

Costo € 20 a persona + € 10 con noleggio binocolo

la guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide specializzate . Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

CONTATTACI

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/