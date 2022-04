L'Anello del Lago Vivo e Monte Serrone

Sabato 16 Aprile 2022 dalle 08:30 alle 16:00

Il nome "LAGO VIVO " deriva dal fatto che il piccolo ma suggestivo bacino cambia continuamente le proprie dimensioni in base alle stagioni, in primavera con lo scioglimento delle nevi raggiunge il massimo livello. Incastonato nella meravigliosa conca il Lago Vivo a 1591 mt. è dominato dalle cime, dello Iamiccio, del Tartaro, dell'Altare e del Petroso, che con i suoi 2249 rappresenta la vetta più alta del Parco. Una località molto frequentata da cervi, camosci orsi e lupi.

Programma:

appuntamento a Pescasseroli presso " Il Bel Sentiero" via della Piazza,10. Alle ore 08:30 Spostamento in macchina fino all'attacco del sentiero, oppure presso il belvedere di Barrea alle ore 09:00.

Il sentiero si inoltra nella foresta con una salita dapprima abbastanza lieve e piacevole. In alcuni tratti il percorso diventa sassoso, e prosegue nella cosiddetta Valle dell'Inferno in costante salita si attraversa la morena di un vecchio ghiacciaio. Poi il Valico del Buon Passo con un'effigie della Madonna delle Grazie messa a protezione dei viandanti. A breve si raggiunge il punto più alto del percorso per poi ridiscendere nella meravigliosa conca in cui è incastonato lo splendido LAGO VIVO . In primavera l'allegro gracidare delle rane è l'unico suono che si può udire, mentre il tappeto erboso si copre di fiori di tutti i colori. Al margine sinistro dell'altopiano la "fonte degli uccelli" garantisce acqua in ogni periodo dell'anno. Il sentiero continua e permette il rientro attraverso una splendida faggeta, formazioni carsiche con un gradevole panorama sulla Valle del Rio Torto poi sul lago della Montagna Spaccata.

Dalle 09.00 alle 16.00

Tempo di percorrenza: ore 5.00 a/r

Difficoltà: E - escursionistico

Dislivello: 450 m circa di dislivello in salita

500 m circa di disivello in discesa

km 17 circa

Cartografia PNALM K4

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile.

COSTI: 20.€. a persona

Da 6 a 12 anni €15.

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Se vuoi saperne di più sui miei tour organizzati o privati, contattami e ti risponderò al più presto.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

il.bel.sentiero.pescasseroli.@gmail.com

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/