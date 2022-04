Avventure tre boschi, radure e torrenti sulle tracce degli animali.

Lunedì 18 Aprile 2022 dalle 10:30 alle 15:30

Una vera escursione in compagnia di un'esperta guida: scopriremo come riconoscere le impronte dei lupi e degli orsi, come distinguere quelle dei cervi, dei camosci e dei caprioli; berremo ad una sorgente di acqua purissima; impareremo come seguire un sentiero; mangeremo e ci riposeremo all'ombra di enormi faggi secolari.

Un'esperienza divertente, stimolante e istruttiva da passare con i propri bambini!

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ SPECIALE BAMBINI

DIFFICOLTA': facile. L'impegno fisico richiesto non è alto. Escursione adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna non percorribile con passeggino. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Zona Civitella Alfedena (sentieri PNALM I2-G4)

QUOTA DI PARTENZA: 1120 mt slm

QUOTA MASSIMA RAGGIUNTA: 1272 mt slm

DISLIVELLO: 150 mt in salita e 150 mt in discesa

PARTENZA: ore 10,30

RIENTRO: ore 15,30

PRANZO: al sacco a proprio carico

EQUIPAGGIAMENTO: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, pantaloni lunghi, berretto per il sole, crema solare, piccola merenda al sacco e pranzo al sacco, borraccia con acqua, zainetto sufficiente a contenere l'equipaggiamento, mantellina per la pioggia, binocolo.

AVVERTENZE: in caso di avverse condizioni meteo il programma può essere rimandato o annullato e le eventuali quote di partecipazione già versate verranno rimborsate. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

APPUNTAMENTO: a Civitella Alfedena AQ davanti alla fontana in via Nazionale 63, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Parcheggio presente in loco e partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento (vai alla mappa >>)

COSTO: 10,00 € a persona; gratis i bambini fino ai 4 anni non compiuti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più. Per la prenotazione: specificare la data e l'itinerario scelti, il numero dei partecipanti, fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Quando sono in escursione il cellulare può risultare irraggiungibile: mandate un sms o un wapp e risponderò appena possibile.​​​

Guarda il video trailer dell'escursione Speciale Bambini.

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).