Bearwatching e pernottamento in rifugio

Da Sabato 23 a Domenica 24 Aprile 2022

Un weekend dedicato all'osservazione dell'Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nel suo habitat naturale. L'Esclusivo Ecorifugio della Cicerana, situato a 1560 m sul livello del mare, è il luogo ideale come base di partenza per escursioni dedicate agli animali selvatici. Qui gli orsi hanno trovato il loro habitat per eccellenza, con fitti boschi secolari, un ambiente carsico ricco di cavità ed ampie radure come zone di pascolo. Ci apposteremo all'alba e al tramonto e attenderemo pazientemente la comparsa del magnifico plantigrado. Godremo del cielo stellato dopo il tramonto e fruiremo della calda ospitalità del Rifugio. Durante le osservazioni sarà possibile avvistare anche altri animali: cervi, cinghaili, caprioli e con un po' di fortuna anche il lupo. Consigliamo a tutti di leggere con attenzione le regole della Ecosofia, per aiutare le guide a svolgere un appostamento nel pieno rispetto degli animali.

PROGRAMMA

Primo giorno PASSO DEL DIAVOLO - ECORIFUGIO DELLA CICERANA. Dopo un breve spostamento con auto propria fino all'imbocco del sentiero, si risale fino all'altopiano della Cicerana a quota 1560 m dove è collocato il Rifugio. Appostamento all'Orso nel tardo pomeriggio. Rientro al rifugio in serata. Cena e pernottamento.

Secondo giorno CICERANA - VALLONE LAMPAZZO - FONTE PUZZA - PASSO DEL DIAVOLO. Sveglia all'alba. Prima colazione in rifugio. Nuovo appostamento all'orso. Escursione nel selvaggio Vallone Lampazzo fino a lambire la foresta secolare di Val Cervara. Da qui s'inizia il percorso di rientro al Passo del Diavolo. Rientro previsto nel primo pomeriggio.

Il programma potrà subire delle modifiche per espressa richiesta dei partecipanti o per avverse condizioni climatiche.

DURATA 2 giorni/1 notte

DIFFICOLTA' MEDIO. Primo giorno: dislivello in salita circa 200- distanza 4 km. Secondo giorno: dislivello in salita 350 m circa, dislivello in discesa circa 500, distanza 11 km circa.

EQUIPAGGIAMENTO Scarpe da trekking, giacca impermeabile, zaino, borraccia, cappello da sole, crema protezione solare, t-shirt di ricambio, torcia, felpa o pile, binocolo, asciugamani e federa per cuscino. Durante gli appostamenti può essere freddo quindi si raccomanda di vestirsi a strati.

COSTO € 100 per persona

LA QUOTA COMPRENDE Trattamento di pensione completa in camerata (colazione, cena in rifugio e pranzo al sacco del secondo giorno, acqua ed 1/4 di vino a cena), assistenza di Guida naturalistica come da programma, fruizione di binocoli e cannocchiali durante gli appostamenti, sacchi a pelo per il pernotto (si raccomanda di munirsi di sacco-lenzuolo personale che in alternativa può essere acquistato in rifugio al costo di € 15).

LA QUOTA NON COMPRENDE Trasporti e trasferimenti, bevande extra e quanto non indicato nella voce "La quota comprende".

SISTEMAZIONE Presso Ecorifugio della Cicerana. Esso è dotato di 10 posti letto in unica amerata con bagno in comune. E' inoltre fornito di acqua, elettricità e riscaldamento (gas + legna).

RITROVO Appuntamento a Pescasseroli presso Ecotur (Via Piave 9) alle ore 15.00.

SENTIERI T1 - T5 - R4 - T6

INFO E PRENOTAZIONI www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cellulare e WhatsApp 3773579475