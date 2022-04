Sabato 16 Aprile 2022 dalle 09:00 alle 15:00

Da Villetta Barrea alla Camosciara, a piedi nel luogo dove nel 1922 è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo. Oggi è una località turistica di notevole pregio naturalistico, per la presenza di endemismi, alte cime rocciose, vegetazione rigogliosa e cascate d'acqua. Vi faremo conoscere il cuore del Parco: la Camosciara, con un percorso in pieno relax, nel benessere fisico e mentale.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (H3-G1-G4)

Costo 15 euro a persona

Dalle ore 09.00 alle ore 15.00 con pranzo al sacco

Difficoltà: Il percorso è adatto a tutti, anche a famiglie con bambini

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione limitato (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

