Venerdì 22 Aprile 2022 dalle 09:00 alle 13:00

La Val Fondillo deve il suo nome al termine "Fontilli" – ovvero piccole fonti – per via delle numerose sorgenti presenti al suo interno. Già le popolazioni pre-italiche scelsero questa valle per creare i primi insediamenti urbani. L'abbondanza d'acqua e di cacciagione fecero prosperare le popolazioni "Safine", rendendole tanto forti quanto combattive (diedero filo da torcere alle legioni romane). La presenza dell'acqua rende questa vallata ricchissima anche dal punto di vista floristico. La valle è pure splendida dal punto di vista paesaggistico: essa si apre a ventaglio cinta dalla imponente Serra de "Le Gravare" e dalla Sella del monte "Amaro".

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (TR-F2-F5)

Costo 15 euro a persona

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Difficoltà: Il percorso è adatto a tutti, anche a famiglie con bambini

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione limitato (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

https://apiedinelparcodabruzzo.it/escursione-venerdi-22-aprile-2022/