Sabato 23 Aprile 2022 dalle 09:00 alle 15:00

Un percorso storico-culturale nella zona di confine tra l'Abruzzo e il Lazio. Prima dell'avvento bizantino il Santuario di Monte Tranquillo era già luogo di culto: infatti la statua lignea all'interno raffigurante una Madonna Nera sta a simboleggiare la Madre Terra, che veniva adorata dalle popolazioni di questo territorio già dal tempo del bronzo. Con il passare dei secoli l'itinerario è diventato luogo di grandi pellegrinaggi. Nell'ultima domenica di luglio ancora oggi centinaia di fedeli si recano sul luogo per rendere omaggio alla madonnina nera. Un luogo con una splendida veduta panoramica su tutta la zona protetta del PNALM. Zona da sempre frequentata da orsi, lupi, cervi e caprioli.

DETTAGLI ESCURSIONE:

Sentiero pnalm: (SI-C1-C3)

Costo 20 euro a persona

Dalle ore 09.00 alle ore 15.00 con pranzo al sacco

Difficoltà: Escursionistica

ABBIGLIAMENTO:

In montagna è buona norma vestirsi a strati con abbigliamento da montagna. Si richiedono quindi scarponcini da trekking, giacca per pioggia e vento, zaino, pile, cappello, guanti e torcia. Facoltativi macchina fotografica e binocolo.

NORMATIVA ANTI-COVID:

Ogni partecipante è tenuto ad avere con sé la mascherina e eventuali prodotti per l'igiene delle mani.

Durante le escursioni e nelle pause dovranno essere rispettate le distanze interpersonali, indossando la mascherina nei casi in cui ciò non fosse possibile.

E' fatto espresso divieto di scambiare materiali, cibi e borracce tra i partecipanti e tra la guida e gli stessi.

I trasferimenti verranno effettuati esclusivamente con le proprie auto.

Numero massimo di partecipanti per ogni escursione limitato (eccezioni previste solo in caso di più nuclei familiari).

INFORMAZIONI ULTERIORI:

Le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. L'Associazione si riserva il diritto di cambiare destinazione o annullare l'escursione in caso di condizioni sfavorevoli.

PRENOTAZIONI:

E' possibile prenotare le escursioni al numero 333 960 70 79, via WhatsApp o online. Nell'ultimo caso sarete ricontattati telefonicamente per confermare la presenza e il numero dei partecipanti.

https://apiedinelparcodabruzzo.it/escursione-sabato-23-aprile-2022/