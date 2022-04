viaggio nella wilderness dell’Appennino Centrale

Da Venerdì 15 a Lunedì 18 Aprile 2022

Un viaggio in Abruzzo per comprendere il ritorno della natura selvaggia e il futuro dei grandi predatori in Italia.

La luna piena ci guida verso luoghi magici nei settori meno conosciuti del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Il panorama dei monti delle Mainarde rimane unico per le proprie caratteristiche naturali, per la visione di cime luminose e per il silenzio e la solitudine ineguagliabili della valle. La Valle del Giovenco caratterizzata dai borghi di Ortona dei Marsi, Bisegna e San Sebastiano dei Marsi è la nuova frontiera del rewilding con piccole comunità immerse in una natura protetta e rigogliosa. Luoghi che ospitano una presenza straordinaria di camosci, cervi, lupi e aquile reali spesso privi di qualsiasi segno dello sviluppo frenetico.

Sentieri A1-L1-A9-Z1-M1







PROGRAMMA

GIORNO 1 – Il Parco d'Abruzzo, l'area protetta più antica d'Italia

Arrivo libero a Pescasseroli, nel pomeriggio sistemazione dei partecipanti in albergo e presentazione della guida. Alle 16 partenza per una prima facile escursione sino al tramonto. Rientro in serata in albergo, cena e pernottamento.

2 ore di cammino · 200 m dislivello in salita · 200 m dislivello in discesa

GIORNO 2 – Lupari o guardiaparco, il lupo nell'immaginario collettivo

All'alba sessione di wildlife watching. Dopo la prima colazione partenza per un'escursione panoramica e ricerca dei segni di presenza del lupo. Possibilità di osservare al pascolo cervi, caprioli e camosci. Pranzo al sacco e spostamento a Civitella Alfedena, visita al Museo del Lupo Appenninico e percorso storico sulla sua conservazione in Italia. Nel pomeriggio sistemazione in albergo e breve escursione serale per cercare di ascoltare gli ululati. Cena in albergo e pernottamento.

5 ore di cammino · 400 m dislivello in salita · 400 m dislivello in discesa

GIORNO 3 – Vivere da lupi nel mondo degli uomini

L'alba ci vedrà protagonisti nello splendido scenario del Pianoro Le Forme, ai piedi del Monte Meta, un luogo di forte impatto emotivo, con montagne aspre e selvagge. La giornata proseguirà all'interno della Val Pagana per poi raggiungere il Passo dei Monaci e ammirare l'intera catena delle Mainarde laziali e molisane. Rientro nel pomeriggio a valle. Cena in albergo e pernottamento.

6 ore di cammino · 400 m dislivello in salita · 400 m dislivello in discesa

GIORNO 4 – Dalla magia delle acque sacre al ritorno della natura selvaggia

Durante la nostra ultima giornata esploriamo la Valle del Giovenco. Dagli splendidi e variegati meleti di Ortona dei Marsi faremo visita alle aree di connessione tra i parchi dell'Appennino Centrale dove le comunità locali lavorano quotidianamente per una coesistenza pacifica con il ritorno della fauna selvatica. Rientro nel pomeriggio a valle e partenza dei partecipanti.

5 ore di cammino · 300 m dislivello in salita · 300 m dislivello in discesa

COSTI

Quota di partecipazione

€ 320 / per persona

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC Professionale

Binocolo Nikon Prostaff 8×42

Soggiorno in albergo

Cena e prima colazione

Cosa è escluso

Tutti i pranzi

Transfer interni

Assicurazione infortuni

Extra e spese personali

COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra lunghe attese alternate a ore di cammino più intense. Alba e tramonto richiedono, anche bassa quota, indumenti caldi e antivento.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (25-35 litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Piumino invernale

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Sovrapantalone impermeabile

Scarponi da trekking

Ghette

Berretto

Guanti impermeabili

Crema protezione solare

Borraccia o thermos (almeno 1 l)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it