Domenica 17 Aprile 2022

Orsi e lupi non sono le uniche meraviglie che caratterizzano la fauna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. C'è un'altra creatura meravigliosa considerata una delle entità faunistiche più rare in Italia. Si tratta del Camoscio appenninico, "relitto glaciale" sopravvissuto quasi miracolosamente all'estinzione.All'inizio del '900 nell'area che poi sarebbe diventata il futuro Parco Nazionale d'Abruzzo sopravvivevano poco più di 30 esemplari, un numero troppo esiguo per garantire la sopravvivenza della specie. A distanza di un secolo possiamo raccontare una delle pagine più belle nella storia della conservazione della natura italiana.

Oggi i crinali del Monte Amaro di Opi, del Monte Meta e del Monte Marsicano offrono la possibilità di godere panorami mozzafiato, osservare in natura il Camoscio appenninico, le evoluzioni dell'Aquila reale e rappresentano una tappa d'obbligo per gli appassionati di natura e fotografia in visita al Parco.

PROGRAMMA

Appuntamento con le guide all'ingresso della Val Fondillo (Opi). Dopo aver percorso una comoda sterrata si attraversa il Torrente Fondillo e ci si inoltra in salita tra le foreste di faggio. L'itinerario conduce sui pianori d'alta quota una volta frequentati dai pastori. I costoni rocciosi che caratterizzano i rilievi rappresentano l'habitat tipico del Camoscio appenninico che in questo settore del Parco si riesce a osservare con facilità. Pranzo al sacco in quota e rientro a valle nel primo pomeriggio.

COSTI

Quota di partecipazione

€ 20 / per adulto

€ 10 / per ragazzo (10-14 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC Professionale

Cosa è escluso

Assicurazione infortuni personale

Extra e spese personali

COSA PORTARE

Un abbigliamento a strati diventa il metodo più intelligente per gestire la termoregolazione tra lunghe attese alternate a ore di cammino più intense. Alba e tramonto richiedono, anche bassa quota, indumenti caldi e antivento.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (25-35 litri)

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri

Crema protezione solare

Acqua (almeno 1.5 l)

Pranzo al sacco

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

