Escursione alla scoperta della Difesa di Pescasseroli dove scenari di incantevole bellezza si alternano alle storie degli abitanti del bosco

Domenica 17 Aprile 2022

Percorrendo un piccolo tratturello effettueremo un viaggio nella magica foresta della Difesa di Pescasseroli, location del film "La volpe e la bambina". Un luogo unico e dall'atmosfera incantata dove l'affascinante connubio tra natura e cultura tipico dell'Appennino, presenta uno dei suoi esempi più belli.

La troupe guidata dal regista Luc Jacquet (già autore del film documentario "La marcia dei pinguini") ha lavorato per oltre 6 mesi all'interno di questi boschi svelando scenari di incantevole e incontaminata bellezza e raccontando la fiaba di un'amicizia impossibile.

Sentieri C1-C2-C3



☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/la-difesa-di-pescasseroli-il-bosco-delle-favole/

PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli alle ore 9 presso la nostra sede di Largo Molinari. Incontro con la guida e breve spostamento in auto sino al punto di partenza del sentiero. Un comodo percorso ci condurrà tra faggi secolari e radure silenziose alla scoperta della Difesa di Pescasseroli, dove storia e tradizioni si mescolano al fascino della fiaba. Oggi questi boschi ospitano una ricca biodiversità e offrono la possibilità di osservare specie rare come il Picchio dorsobianco e la Rosalia alpina ma anche i segni del passaggio di caprioli, cinghiali e orsi. Il rientro è programmato per ora di pranzo a fondovalle.

COSTI

Quota di partecipazione

€ 10 / per adulto

€ 8 / per ragazzo (10-14 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC Professionale

Cosa è escluso

Assicurazione infortuni personale

Extra e spese personali

COSA PORTARE

L'escursione all'interno dei secolari Boschi della Difesa di Pescasseroli offre un clima gradevole in buona parte dell'anno. E' comunque consigliato un abbigliamento a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata e una scarpa adatta all'escursionismo facile.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (18+ litri)

Giacca impermeabile

Pile leggero

Pantalone comodi

Scarpe da escursionismo

Berretto

Crema protezione solare

Acqua (almeno 0.5 l)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it