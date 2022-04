#icamminidiantonella del Centenario

Sabato 23 Aprile 2022 dalle 16:00 alle 19:30

Ventimila passi intorno al lago tra natura, storia e cultura

(sentiero Pnalm I3 9 km. 50 m. difficoltà E)

Sulla via dei pastori – guerrieri che scelsero la Vallis Regia per la sua bellezza, lungo le rive del lago di Barrea che riflette le cime dei monti, per ammirare il tramonto che accende di rosso la valle del Sangro.

E' necessaria la prenotazione entro il giorno prima dell'escursione

Si consiglia abbigliamento adatto alla montagna, sono necessarie scarpe da trekking o scarpe da ginnastica robuste, con altre tipologie di calzature non potrò portarvi con me.