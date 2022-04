SULLE TRACCE DEGLI ABITANTI DEL BOSCO IN COMPAGNIA DI TOTò&PEPPINO!

Domenica 17 Aprile 2022 dalle 10:00 alle 13:00

Escursione in compagnia di Peppino, il nostro collaboratore a quattro zampe, Una breve passeggiata naturalistica, con attività didattica insieme a Paola Grassi, accompagnatore di montagna, ed Alessandra Laureano, medico veterinario esperto in comportamento, avremo modo di approfondire alcuni argomenti sul mondo animale, e non solo.

Proveremo a rispondere insieme a domande riguardo il comportamento degli animali domestici e selvatici: come si orientano? Come comunicano tra loro? Come cambiano le loro abitudini con l'alternarsi delle stagioni?

Usciremo poi sul campo, alla ricerca di tracce e segni di presenza di animali, per raccogliere materiale naturale con cui realizzare.. un elfo della montagna!

*Nel corso della giornata, sarà con noi Peppino, il nostro simpaticissimo collaboratore a quattro zampe!

SENTIERO PNALM B1

Data 17 aprile '22

Dalle ore 10:00 alle 13:00

Il percorso è adatto a famiglie con bambini

Costo €15 + 10€ tesseramento annuale Csen

