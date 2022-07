Un weekend in Abruzzo, nel mondo selvaggio dei lupi e con soggiorno in un confortevole rifugio di montagna

Da Sabato 9 a Domenica 10 Luglio 2022 dalle 15:00 alle 13:00

Il sole è appena tramontato dietro il crinale e la foresta affonda lentamente nell'ombra. Ciononostante vale la pena di aspettare ancora un attimo prima di accendere la torcia e godere dell'incertezza di questo momento. Secoli di persecuzione hanno modificato le abitudini degli animali che, per sfuggire alla presenza umana, hanno assunto ritmi di attività prevalentemente incentrati nelle ore notturne.

Durante questo viaggio attraverseremo il territorio di una famiglia di lupi e un intreccio di storie ci terrà compagnia per cena, in rifugio e intorno al fuoco. Ascoltare l'ululato del lupo o riuscire a scorgere la sua presenza è una delle esperienze più emozionanti tra quelle possibili in natura. Sebbene non possiamo garantire che ciò accada, in molti dei nostri tour in Abruzzo riusciamo ad avvistare i lupi. A seconda delle condizioni ambientali, potremmo osservare impronte, escrementi, prede uccise e altre tracce che possano dimostrare la presenza di lupi sul territorio. Avremo modo di incontrare anche i pastori che vivono nelle stesse aree, così da comprendere le attuali politiche di gestione e convivenza.

PROGRAMMA

GIORNO 1 – Il lupo in Abruzzo, quanti sono e come li abbiamo contati

Appuntamento presso il Centro Visita del Parco di Bisegna per la registrazione e il ritiro delle attrezzature. Nell'arco della serata si attraverserà una foresta caratterizzata da splendidi faggi, dove si respira il contatto con la fauna selvatica. Dopo la sistemazione in rifugio attività di wildlife watching sino al crepuscolo. Cena in rifugio con prodotti locali e pernottamento.

3 ore di cammino · 400 m dislivello in salita

GIORNO 2 – Vivere da lupi nel mondo degli uomini

Attività di wildlife watching all'alba. Dopo una ricca prima colazione partenza per un'escursione in quota attraversando i crinali che per secoli sono stati frequentati dai pastori transumanti. La visuale è sempre panoramica e in condizioni ottimali di visibilità sarà possibile scorgere il massiccio del Gran Sasso d'Italia, il Velino e la Majella. Il percorso sarà scandito dai racconti di una storia millenaria coniugando saggezza, sacrificio e dura realtà di sopravvivenza. Lungo l'itinerario non è impossibile l'incontro con la grande fauna del Parco. L'arrivo a fondovalle e alle auto è programmato nel primo pomeriggio.

5 ore di cammino · 400 m dislivello in salita · 600 m dislivello in discesa

COSTI

Quota di partecipazione

€ 120 / per adulto

Cosa è incluso

Sistemazione in rifugio

Guida e organizzazione

Cena e prima colazione

Torcia frontale

Binocolo Nikon Prostaff 8×42

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Cena al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni personale

COSA PORTARE

Le escursioni previste prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. Al tramonto, anche in piena estate, sono necessari indumenti caldi e antivento. Obbligatori, pena l'esclusione alla partenza, gli scarponcini da trekking, meglio se impermeabili. Spray repellente per gli insetti e creme solari soltanto se inodori.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Calzini di ricambio

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri

EQUIPAGGIAMENTO

Zaino da montagna (30-40 litri)

Sacco a pelo/sacco lenzuolo

Coprizaino per la pioggia

Borraccia o thermos (almeno 1 l)

Crema protezione solare

Gel disinfettante

Spazzolino e dentifricio

Asciugamano personale

Ciabatte

T-shirt e pantalone confortevoli per la notte

Kit di emergenza (Compeed®, cerotti, farmaci)

Tappi per le orecchie (consigliati)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it