Escursione alla scoperta della Difesa di Pescasseroli dove scenari di incantevole bellezza si alternano alle storie degli abitanti del bosco

Sabato 2 Luglio 2022 dalle 09:00 alle 13:00

Percorrendo un piccolo tratturello effettueremo un viaggio nella magica foresta della Difesa di Pescasseroli, location del film "La volpe e la bambina". Un luogo unico e dall'atmosfera incantata dove l'affascinante connubio tra natura e cultura tipico dell'Appennino, presenta uno dei suoi esempi più belli.

La troupe guidata dal regista Luc Jacquet (già autore del film documentario "La marcia dei pinguini") ha lavorato per oltre 6 mesi all'interno di questi boschi svelando scenari di incantevole e incontaminata bellezza e raccontando la fiaba di un'amicizia impossibile.

Sentieri C1-C3



☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/la-difesa-di-pescasseroli-il-bosco-delle-favole/

PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli e incontro con la guida in Piazza S.Antonio. Breve spostamento con le proprie auto sino al punto di partenza del sentiero. Un comodo percorso ci condurrà tra faggi secolari e radure silenziose alla scoperta della Difesa di Pescasseroli, dove storia e tradizioni si mescolano al fascino della fiaba. Oggi questi boschi ospitano una ricca biodiversità e offrono la possibilità di osservare specie rare come il Picchio dorsobianco e la Rosalia alpina ma anche i segni del passaggio di caprioli, cinghiali e orsi. Il rientro è programmato per ora di pranzo a fondovalle.

COSTI

Quota di partecipazione

€ 10 / adulto

€ 8 / ragazzo (10-14 anni)

€ 6 / bambino (4-10 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC professionale

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni

COSA PORTARE

L'escursione all'interno dei secolari Boschi della Difesa di Pescasseroli offre un clima gradevole in buona parte dell'anno. E' comunque consigliato un abbigliamento a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata e una scarpa adatta all'escursionismo facile.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (18+ litri)

Giacca impermeabile

Pile leggero

Pantalone comodi

Scarpe da escursionismo

Berretto

Crema protezione solare

Acqua (almeno 0.5 l)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it