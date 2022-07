Un tour in e-bike Pescasseroli al Santuario del Monte Tranquillo attraverso gli altopiani e le belle faggete di Macchiarvana e Camporotondo

Martedì 5 Luglio 2022 dalle 16:00 alle 19:30

Un magnifico itinerario su un terreno ideale per le e-bike e mountain-bike. Dal centro abitato di Pescasseroli attraverseremo le belle faggete patrimonio UNESCO del Parco Nazionale d'Abruzzo e gli ampi altopiani di Macchiarvana e Camporotondo sino a raggiungere il Santuario del Monte Tranquillo. Attraverso piccole pause avremo modo di imparare ad ascoltare i suoni di un bosco, di respirarne i profumi, di osservare la luce e le sfumature dei colori che lo caratterizzano.

Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati.

Sentieri C1

PROGRAMMA

Appuntamento presso la nostra sede di Largo Molinari a Pescasseroli. Incontro con la guida, presentazione del programma e consegna delle attrezzature. Il percorso si snoda dal centro abitato e conduce all'interno dei Boschi della Difesa. Nell'arco della giornata attraverseremo ambienti diversi e affascinanti sino a raggiungere la quota 1597 m del Santuario di Monte Tranquillo posto in una posizione suggestiva e dominante sulla conca di Pescasseroli. In rapida discesa avremo modo di aggirare i pianori di Camporotondo e Macchiarvana su un terreno ideale per l'attività in mountain-bike. Il rientro a valle è garantito da un percorso ad anello che ci permetterà di raggiungere il centro abitato in serata.

3 ore · 400 m dislivello in salita · 30km · Asfalto 20% – Sterrato 80%

COSTI

Quota di partecipazione

€ 40 / per adulto

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Cosa è escluso

Extra e spese personali

Assicurazione infortuni

COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità alleggerirsi durante la giornata e l'utilizzo di un pantaloncino con il fondello.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos

COSA VERRA' FORNITO

E-bike Giant Fathom 29′

Casco e-bike

