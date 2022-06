na passeggiata serale per conoscere questo straordinario predatore, fra scienza, miti, leggende ed il rapporto con l'uomo.

Giovedì 30 Giugno 2022 dalle 19:30 alle 22:30

Questa esperienza è l'occasione per conoscere da vicino questo straordinario predatore, demonizzato e ridotto all'estinzione nel corso dei secoli, ma che oggi sta tornando a ripopolare in modo consistente le aree montane dell'Appennino e delle Alpi. La passeggiata serale ha poi un facsino particolare, dove poter ritrovare se stessi nel mezzo della natura selvaggia, riscoprendo i sensi, con un magnifico cielo stellato a farci da cornice. Consigliamo a tutti di leggere con attenzione le regole dell'Ecosofia, per un corretto approccio a questa esperienza.

EQUIPAGGIAMENTO Scarpe da trekking o da ginnastica con suola scolpita, giacca impermeabile, zaino e pantaloni lunghi, torcia, felpa o pile, mascherina. Si raccomanda di vestirsi a strati perchè le ore serale potrebbero essere fredde.

COSTO € 20 a persona. € 10 per i bimbi da 6 a 12 anni

DIFFICOLTA' FACILE

RITROVO Ecotur Via Piave 9 Pescasseroli muniti di automobile.

SENTIERO Z1

INFO E PRENOTAZIONI www.ecotur.org informazioni@ecotur.org Tel 0863912760 Cellulare e WhatsApp 3773579475