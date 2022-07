Attività didattica sul Torrente Fondillo

Martedì 19 Luglio 2022 dalle 09:30 alle 13:30

Attraverso il viaggio della gocciolina Tina i bambini verranno a conoscenza del ciclo dell'acqua e sensibilizzati sull'importanza della stessa per la vita di tutti gli esseri viventi. In seguito con l'attività pratica i bambini entreranno a contatto con i piccoli abitanti del torrente e per mezzo di retini, vaschette e lenti d'ingrandimento conosceranno da vicino gli indicatori di qualità dell'acqua. Non mancherà la possibilità di bere in una sorgente di montagna ed il pic-nic sul prato in riva al fiume

Programma : appuntamento presso il parcheggio Val Fondillo alle ore 09.30. il percorso a piedi si snoda lungo una carrareccia tra il M. Amaro, la serra delle Gravare e il M . Dubbio , quest'ultima costeggia molto gradualmente il torrente Fondillo , incontrando numerose radure che si aprono lungo i versanti della valle, estese faggete e residui di rimboschimenti a pino nero, larice e abete rosso fino alla sorgente basale della Tornareccia. Lungo il percorso verrà realizzata l'attività didattica

Dalle 09.30 alle 13.30

Il percorso è facile. ( sentiero F2), l'escursione è adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

COSA INDOSSARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, maglietta leggera, pantaloni comodi .

COSA PORTARE: berretto per il sole , felpa o pile e giacca adatta alla pioggia, crema solare, pranzo al sacco, zainetto, calzini e scarpe di ricambio per i bambini, borraccia con acqua non sono ammesse le bottiglie di plastica usa e getta ( plastic free ), crema protettiva, macchina fotografica, binocolo.

.INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da Accompagnatori di Media Montagna. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Costo di partecipazione : 10.€ a persona, i bambini al di sotto di 4 anni non pagano.

CONTATTACI

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/