PICCOLA TRAVERSATA DA VILLETTA BARREA A CIVITELLA ALFEDENA , AMMIRANDO L’ ANFITEATRO DELLA CAMOSCIARA, IL M. MARSICANO ED IL M. MATTONE.

Mercoledì 29 Giugno 2022 dalle 09:30 alle 15:00

Un percorso tra borghi , boschi e cervi, per conoscere il cuore del parco d'Abruzzo, un itinerario molto bello e poco conosciuto, il luogo dove è nato il Parco Nazionale d'Abruzzo, dove nasce la Scarpetta di Venere, la Pinguicola vallis-regiae, il Pino Nero di Villetta Barrea, il luogo ideale di molte specie presenti nel parco tra cui il camoscio, il lupo, l'orso e numerosissimi cervi. Un percorso in pieno relax per per godere dei panorami tra i più belli dell'area protetta.

Programma: presso il Museo dell' Acqua di Villetta Barrea ore 09.30.Da qui, il paese dei cervi, inizia il sentiero in una splendida faggeta che dopo un breve tratto si apre su una bellissima veduta panoramica sull' anfiteatro delle montagne della Camosciara , il M. Mattone ed il M. Marsicano, Barrea ed il suo lago. Attraversando prati e bosco si giunge al Civitella Alfedena dove concluderemo il nostro itinerario con la visita all' area faunistica del Lupo Appenninico di Civitella Alfedena, per poi rientrare a Villetta Barrea.

Dalle ore 09:30 alle ore 15:00

Difficoltà: turistica

cartografia PNALM H3- I5

Il percorso è adatto a tutti grandi e piccini .

L'escursione non presenta difficoltà tecniche, si svolge su sentieri di montagna in zona di pascoli di media montagna, con salite e discese in poche e brevi punti ripidi ma nella media molto graduali.

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua o tisana calda, mascherina e gel disinfettante.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile

Costo: €15. a persona.

Sconti per famiglie

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide qualificate. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

