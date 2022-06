Storie e ritualità della notte più magica dell'anno

Sabato 25 Giugno 2022 dalle 18:00 alle 21:00

Le notti non sono tutte uguali...soprattutto se ci troviamo nel mese di Giugno. La Natura è carica di Energia e le Streghe si incontrano per coglierne i poteri danzando e incontrando esseri soprannaturali, finchè un nuovo Sole sorge e tutto dissolve.

Con gli occhi nel tramonto, racconteremo di un antico rito e del fuoco delle Streghe.

PREOTAZIONI ENTRO IL 24 GIUGNOPOSTI LIMITATIDifficoltà: T (facile)

Dislivello: 0m

Lunghezza: 2kmAppuntamento: ore 18:00 in Val FondilloEquipaggiamento: scarpe da ginnastica, felpa, giacca a vento, zaino, acqua, snackCosto 25.00€Sentiero F2