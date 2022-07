PIC NIC IN COMPAGNIA DEGLI ASINI

Domenica 10 Luglio 2022 dalle 10:00 alle 15:00

Gli asini, altro che animali cocciuti e pigri ma intelligenti e molto molto sensibili, che non dimenticano mai e se ben trattati, ricambieranno tutto l'affetto che ricevono. Un 'occasione, questa del trekking per conoscerli ed interagire con loro . un occasione a passo d'asino per conoscere le nostre vallate, gli itinerari meno turistici con una natura selvaggia ed incontaminata nell' alto giovenco e le alte terre marsicane, zone di vita del' orso bruno e del lupo appenninico, ma non solo ci accompgneranno i racconti dell' asino nella storia dei nostri luoghi, del basto realizzato dai bastai del molise, dei cesti intrecciati da artigiani della valle di Comino, della storia della lana delle coperte abruzzesi lavorate dalle donne delle montangne , tutti materiali originali ed usati nel nostro trekking.

Un intreccio di storie dell' Abruzzo montano, del Molise e della valle di Comino che ci accompagnerà insieme agli asinelli che porteranno i nostri bagagli, per camminare leggeri e concentraci in tutto ciò che bello .

Programma :

appuntamento a Bisegna ore 10.00 circa, incontro conoscenza delle guide e degli asinelli, sistemazione bagagli nei cesti portati dall' asino attraverso un sentiero boscoso cammineremo insieme agli asinelli, interagendo con loro, fino a giungere in una bellissima radura nella valle del Giovenco dove faremo il pic-nic .

sentieri pnalm A1-

Rientro a Bisegna nel primo pomeriggio visita del centro storico, torre medioevale e centro parco.

DURATA : DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 15.00

DIFFICOLTA': facile

Costo

€ 25 gli adulti

€ 10 i bambini

€ 5 pranzo al sacco ( facolatativo)

ATTREZZATURA DA PORTARE: Scarpe da trekking, zaino, T-shirt pile, K-way e giacca antivento, pantaloni comodi per camminare(lunghi), borraccia con acqua da evitare bottiglie di plastica usa e getta , cappello, guanti, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, binocolo. Sconti per famiglie

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide qualificate. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

