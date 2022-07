Le radure fiorite

Venerdì 22 Luglio 2022 dalle 09:15 alle 16:00

Una giornata all'aperto su facili itinerari tra boschi di faggio e radure fiorite, dove gli antichi ghiacciai hanno modellato il paesaggio (sentieri Pnalm P1-D5-C1-P2) Difficoltà E

La Macchiarvana, un luogo da non perdere nelle vostre vacanze qui nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Vi aspetto! Appuntamento presso il parcheggio Via Le Prata a Villetta Barrea con automezzo proprio (posizione Navigatore SR 479 & Via le Prata).

E' necessario prenotarsi entro le ore 16:00 del giorno precedente l'attività tramite e-mail, per telefono o su wa, se non rispondo lasciate un messaggio vi richiamerò in tempo utile.

E' consigliato un abbilgiamento comodo, cappellino per il sole, zaino, acqua e pranzo al sacco. Sono indispensabili le scarpe da montagna, altrimenti non posso portarvi con me.

Prezzo: 15,00 € a persona, 10,00 € i ragazzi fino a 14 anni, è previsto un piccolo sconto per le famiglie.