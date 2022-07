Una passeggiata da favola con i bambini e le loro famiglie nel magico Bosco della Difesa di Pescasseroli.

Lunedì 11 Luglio 2022 dalle 09:30 alle 13:00

Nella foresta centenaria, custodita tra i vecchi alberi secolari, una antica mappa è stata ritrovata e su di essa strani segni che sembrano parole, indizi, per entrare nel mondo delle Piccole Creature e scoprire i segreti della vita del bosco… Dopo aver seguito gli indizi della mappa, saremo pronti per entrare nel bosco in punta di piedi e conoscerlo da vicino, come uno gnomo! Una passeggiata per vivere con leggerezza i profumi, i colori e i canti del bosco.

🌿🌿 LA TUA ESPERIENZA

Trascorri una mattinata con la tua famiglia nel bosco centenario di faggi della Difesa di Pescasseroli. Ammira paesaggi incontaminati. Divertiti a trasformarti con i tuoi bambini in gnomo o fatina e usa la dimensione della favola per entrare a sperimentare la natura del bosco con i tuoi sensi seguendo le attività della guida.

☎ 349 3938773 anche Whatsapp (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Zona Pescasseroli (sentieri PNALM tratto di C1)

DIFFICOLTA': (E) ESCURSIONISTICA MOLTO FACILE. ​L'impegno fisico richiesto non è alto. L'escursione è adatta alle famiglie con bambini anche piccoli. ​ La passeggiata è semplice, ma avviene comunque nel bosco su un terreno non percorribile con passeggino. Per i bimbi più piccoli è consigliabile un marsupio o uno zainetto portabimbi.

DISLIVELLO: 70 mt in salita e 70 mt in discesa (da quota 1150 mt a quota 1120 mt=

LUNGHEZZA: 2 km circa​ a/r

PER CHI: famiglie con bambini

COSA INDOSSARE:

scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (20 lt)

berretto per il sole o cappello adatto alla stagione

felpa o pile e giacca calda se le temperature e la stagione lo richiedono

piccola merenda al sacco

borraccia con acqua

PARTENZA: ore 9,30

RIENTRO: ore 13,00​​

ANIMALI DOMESTICI: benvenuti al guinzaglio (da regolamento PNALM)

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

APPUNTAMENTO: a PESCASSEROLI AQ sulla strada davanti all'Agriturismo Maneggio Vallecupa, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Breve spostamento in auto (3 minuti) su facile sterrata per l'inizio del sentiero (vai alla mappa >>)

COSTO: 10,00 € a persona; gratis sotto i 3 anni (pagamento in contanti il giorno dell'escursione)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più.

Per la prenotazione:

specificare la data e l'itinerario scelti,

il numero dei partecipanti,

fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).