Quanti giorni e quante notti stellate in cento anni di Parco

Martedì 12 Luglio 2022 dalle 21:15 alle 23:30

Le sere estive ci invitano ad uscire per ascoltare e percepire cosa succede nel bosco.

I rumori, i suoni le sagome che si stagliano nel buio regalano grandi emozioni.

La notte e il bosco sono il luogo e lo spazio dello stupore.

Condivideremo insieme un "breve viaggio" in compagnia "delle creature del buio" e, attraverso un modo diverso di percepire l'ambiente naturale, scopriremo gli aspetti più nascosti e inconsueti della notte usando la fantasia per osservare tutto ciò che al buio non si riesce a vedere, accompagnati dal chiarore delle lanterne (senteiro Pnalm H5) Difficoltà: E

PARTENZA: Ufficio Turistico di Villetta Barrea Via B. Virgilio, 1 ore 21:15

RIENTRO: ore 23:30 ca.

Si raccomanda abbigliamento comodo e adatto alle temperature notturne, sono indispensabili scarpe da trekking o da ginnastica robuste.

PRENOTAZIONI: tutti i giorni dalle 17.30 presso l'Erboristeria "I Segreti del Bosco" Villetta Barrea via Benedetto Virgilio, 35

Antonella Ciarletta 3384959231-Emanuele Carafa 3394775120

COSTO 15,00 € adulti - 10,00 € i ragazzi fino ai 14 anni.