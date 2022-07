Un'avventura speciale per i più mattinieri

Giovedì 21 Luglio 2022 dalle 03:15 alle 08:15

Un'escursione con partenza in notturna per attendere il sorgere del sole e goderci un'alba mozzafiato gustando insieme un'ottima colazione abruzzese.

Nell'istante in cui i primi raggi di sole ammanteranno di luce dorata le montagne, tutta la fatica della sveglia e della salita svanirà di colpo per immergerci nella quiete mattutina della natura al momento del risveglio. Con la luce delle torce a illuminarci il cammino, partendo dal Passo di Godi, a quota 1550 mt, saliremo fino a quota 2156 mt, in vetta a Cima Scalone un punto panoramico d'eccezione che permette allo sguardo di spaziare a su tutto l'Abruzzo. Il sole sorgente a est, tra La Majella e i Monti Pizzi, pian piano illuminerà la catena del Gran Sasso a nord, il Matese e e le montagne della Meta a sud, il Marsicano e le montagne del Parco d'Abruzzo, il Sirente e il Velino verso ovest. Ci godremo questa meraviglia gustando un'ottima colazione in vetta e poi riscenderemo alla luce del giorno fatto.

🌿🌿 LA TUA ESPERIENZA

Sperimenta l'ascesa in notturna di una vetta over 2000mt; osserva le costellazioni nel buio perfetto del Parco d'Abruzzo; ammira la bellezza dell'aurora e dell'alba dalla cima con un panorama su tutto l'Abruzzo; gusta una buona colazione in vetta con tè e caffè, dolci e biscotti.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

DIFFICOLTA': (E) ESCURSIONISTICA MEDIO/IMPEGNATIVA. ​L'impegno fisico richiesto è medio. Il percorso non presenta difficoltà tecniche, si sviluppa su fondo ghiaioso ed erboso con un tratto di bosco, con salita e discesa di media pendenza con vari tratti più ripidi.

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Zona di protezione esterna -Scalone (sentieri PNALM Y2)

DISLIVELLO: 600 mt (da quota 1550 mt a quota 2156 mt)

LUNGHEZZA: 7 km di sviluppo totale (andata e ritorno)

PARTENZA: ore 3,15

RIENTRO: ore 8,15 circa

COLAZIONE: inclusa nell'organizzazione

COSA INDOSSARE:

scarponcini da trekking

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (20 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti dopo aver sudato camminando in salita)

giacca calda e antivento

cappello caldo e guanti

borraccia con aqcua (1lt)

torcia elettrica

fotocamera

bastoncini da trekking

ANIMALI DOMESTICI: benvenuti al guinzaglio

AVVERTENZE: in caso di avverse condizioni meteo il programma può essere rimandato o annullato e le eventuali quote di partecipazione già versate verranno rimborsate. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

APPUNTAMENTO: a Passo Godi nel parcheggio antistante il Rifugio Passo Godi SR 479, una decina di minuti prima dell'orario di partenza dell'escursione. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento (vai alla mappa >>).

COSTO: 20,00 € a persona; pagamento in contanto il giorno dell'escursione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più.

Per la prenotazione:

specificare la data e l'itinerario scelti,

il numero dei partecipanti,

fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).