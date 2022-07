Una breve escursione per ammirare il sole che tramonta sul Lago di Barrea degustando insieme un piccolo aperitivo con prodotti locali abruzzesi.

Mercoledì 13 Luglio 2022 dalle 18:30 alle 21:00

Il sole che tramonta sul Lago di Barrea è diventato un'immagine icona del Parco Nazionale d'Abruzzo. In compagnia di un'esperta guida raggiungeremo un ottimo punto panoramico da dove ammirarlo, lungo il percorso racconteremo la storia del paesaggio partendo dalla sua evoluzione geologica passando per quella biologica fino alla quella umana dal passato più lontano fino al presente. Seduti su comode rocce naturali attenderemo il momento del tramonto assaporando ottimi prodotti abruzzesi per poi riscendere alle auto terminando la serata.

🌿🌿 LA TUA ESPERIENZA

Trascorri un pomeriggio ammirando il panorama delle montagne che si specchiano nel lago di Barrea. Percorri un antico sentiero seguendo i racconti e le spiegazioni della guida. Attendi il tramonto gustando in montagna un piccolo aperitivo con ottimi prodotti locali e regionali. Riscendi all'imbrunire, con le ultime luci del giorno e i profili delle montagne scure che si stagliano intorno a te.

☎ 349 3938773 (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,Zona di protezione esterna, Barrea (sentiero PNALM tratto di J8)

DIFFICOLTA': (E) ESCURSIONISTICA FACILE. ​L'impegno fisico richiesto non è alto. ​Si tratta comunque di una vera escursione su un piccolo sentiero di montagna con salite e discese di media e bassa pendenza su fondo ghiaioso e prato.

DISLIVELLO: 100 mt da quota 990 a quota 1090

LUNGHEZZA: 2,5 km circa​ in totale (andata e ritorno)​

PER CHI: adulti e ragazzi 12+

COSA INDOSSARE:

scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita

maglietta leggera adatta alla stagione

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (20 lt)

felpa o pile e giacca calda se le temperature e la stagione lo richiedono

borraccia con acqua

fotocamera

bastoncini da trekking consigliati se si ha poco equilibrio.

PARTENZA: 18,30 circa (dettagli alla prentazione)

RIENTRO: 21,00 circa

ANIMALI DOMESTICI: benvenuti al guinzaglio

AVVERTENZE: in caso di avverse condizioni meteo il programma può essere rimandato o annullato e le eventuali quote di partecipazione già versate verranno rimborsate. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

LUOGO DI APPUNTAMENTO: a BARREA AQ davanti a Sosta Camper Barrea S.S. 83 Marsicana km.63,250. Partenza a piedi dal luogo dell'appuntamento. (vai alla mappa >>).

COSTO: 10,00 € a persona​ aperitivo incluso (pagamento in contanti il giorno dell'escursione)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

➡ prenotazioni online >>

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più.

Per la prenotazione:

specificare la data e l'itinerario scelti,

il numero dei partecipanti,

fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).