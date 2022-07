Bearwatching nel Parco d'Abruzzo.Escursione pomeridiana con rientro in notturna e appostamento all'Orso Bruno marsicano

Giovedì 21 Luglio 2022 dalle 15:30 alle 22:30

Un'escursione dedicata all'Orso Bruno marsicano, emblema e simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, nel cui territorio, in poche decine di esemplari, vive libero e selvaggio. Cammineremo in una delle zone predilette dall'orso, osservandone tracce e segni di presenza, imparando a conoscerne i comportamenti e le abitudini, e raggiungeremo un ottimo punto di osservazione sui ramneti, gruppi di arbusti delle cui bacche mature l'orso si nutre in estate. Soteremo in osservazione del territorio durante le ore del tardo pomeriggio per tentare di avvistarlo nel pieno rispetto dell'animale, senza causarne il disturbo, per una delle più belle emozioni che la natura possa regalare. All'imbrunire inizieremo a riscendere a valle e percorreremo un lungo tratto di sentiero per rientrare a notte fatta, illuminati dalla luce delle torce.

🌿🌿 LA TUA ESPERIENZA

Percorri i sentieri delle foreste vetuste patrimonio UNESCO del Parco d'Abruzzo; sperimenta una sessione di osservazione naturalistica dedicata all'orso, con l'aiuto del binocolo e dell'attrezzatura professionale della guida; segui le spiegazioni e i racconti della guida e impara a conoscere l'orso e l'ambiente in cui vive; goditi la luce del tramonto da un punto panoramico d'eccezione e il rientro in nottuna nel bosco.

☎ 349 3938773 anche Whatsapp (Jessica D'Andrea)

✉ info@jdtrek.com

➡ prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM T1-R4-T6-R5)

DIFFICOLTA':(E) ESCURSIONISTICA MEDIA. ​L'impegno fisico richiesto è medio. L'escursione non ha difficoltà tecniche, si svolge su sentiero in fondo erboso e ghiaioso con tratti di bosco. ​Salita e discesa di pendenza medio bassa con un tratto più ripido.

DISLIVELLO: 400 mt ​da quota 1400 mt a quota 1800 mt circa

LUNGHEZZA: 12 km circa​ (andata e ritorno)

PER CHI: adulti e ragazzi 12+

COSA INDOSSARE:

scarponcini da trekking

maglietta leggera

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (20 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti durante la sosta di osservazione alla fauna),

felpa o pile e giacca calda e antivento

cappello caldo e guanti

borraccia con aqcua (1lt)

cena al sacco

torcia elettrica

binocolo e fotocamera

bastoncini da trekking facoltativi

PARTENZA: ore 15,30

RIENTRO: ore 22,30 circa

ANIMALI DOMESTICI: non amessi (da regolamento PNALM)

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo o a improvvise chiusure dei percorsi da parte dell'Ente Parco, il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

APPUNTAMENTO: a PASSO DEL DIAVOLO ss83 MARSICANA davanti alla baita in legno che si trova all'imbocco della stradina sterrata inizio del sentiero T1. Da lì ci sposteremo di circa 1 km sulla sterrarata con le auto e poi partiremo a piedi. (vai alla mappa >>)

COSTO: 25,00 € a persona, pagamento in contanti il giorno dell'escursione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Jessica D'Andrea

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più.

Per la prenotazione:

specificare la data e l'itinerario scelti,

il numero dei partecipanti,

fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).