Per conoscere la straordinaria vita delle api, visitare dal vivo un alveare e realizzare una splendida candelina da portare a casa.

Mercoledì 20 Luglio 2022 dalle 16:30 alle 19:00

Con l'apicoltore Guido Rossi di Civitella Alfedena, titolare della piccola azienda agricola di filiera a km zero Le Fate dei Fiori, Esperto Apistico e in Analisi Sensoriale del Miele, conosceremo l'organizzazione perfetta di una famiglia di api, i ruoli che ciascuna assume durante la sua vita, a cosa serve il miele che esse producono e come facciamo a produrlo per noi, scopriremo la vita dell'ape regina e dei maschi, i fuchi, visiteremo un alveare dal vivo in piena sicurezza e realizzeremo con le nostre mani una piccola candelina da portare a casa a ricordo del pomeriggio passato insieme.

QUANDO: Dal 16 luglio al 4 settembre ogni mercoledì, sabato e domenica

dalle 16,30 alle 19,00

DOVE: a Civitella Alfedena presso la nostra sede in via Duca degli Abruzzi 65 vai alla mappa >>

COSTO: 7,00 € a persona; bambini sotto i 4 anni non compiuti.

AVVERTENZE: il laboratorio si svolge all'aperto, in caso di maltempo verrà annullato e i partecipanti verranno avvertiti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

-necessaria la prenotazione entro la mattinata del giorno stesso, meglio con un po' di anticipo in più.

✉️ guido.fatedeifiori@gmail.com

☎️ 331 8025899 -Guido Rossi -

☑️ http://www.lefatedeifiori.com/…/laboratori-e-attivita-didat…

Azienda Agricola Le Fate dei Fiori -Apicoltura Orto Frutteto-

Via Duca degli Abruzzi 65

67030 Civitella Alfedena AQ vai alla mappa >>

Seguici su fb Le Fate dei Fiori Apicoltura Orto Frutteto