Escursione pomeridiana con rientro in notturna per ammirare il rituale degli amori dei cervi tra bramiti e combattimenti.

Sabato 24 Settembre 2022 dalle 14:30 alle 22:30

Attraversando faggete secolari e vaste praterie predilette dai cervi, accompagnati dai bramiti che echeggiano tra le montagne, raggiungeremo nel tardo pomeriggio i luoghi adatti per osservarne il rituale degli amori: il richiamo alle femmine e, con un po' di fortuna, gli emozionanti combattimenti.​ All'imbrunire inizieremo a riscendere a valle e a notte fatta, illuminati dalla luce delle torce, percorreremo un lungo tratto di sentiero per rientrare.​

LA TUA ESPERIENZA

Percorri i sentieri delle zone più selvagge del Parco d'Abruzzo; raggiungi una delle aree con la maggiore densità di cervi; sperimenta una sessione di osservazione naturalistica nelle arene dei cervi nel periodo del bramito, anche con l'aiuto del binocolo e dell'attrezzatura professionale della guida; segui le spiegazioni e i racconti della guida e impara a conoscere il cervo e l'ambiente in cui vive; goditi la luce del tramonto da un punto panoramico d'eccezione e il rientro in nottuna nel bosco.

349 3938773 -Jessica D'Andrea-

info@jdtrek.com

prenotazioni online >>

LOCALITA': Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri PNALM: tratti di K6/K5/K4/K3)

DIFFICOLTA': (E) ESCURSIONISTICA MEDIO/IMPEGNATIVA. ​L'impegno fisico richiesto è medio/alto. L'escursione non ha difficoltà tecniche, si svolge su sentiero in fondo molto sassoso in bosco e radure.​ Salita e discesa di pendenza media con tratti più ripidi.

DISLIVELLO: 700 mt da quota 1140 mt a quota 1850 mt circa

LUNGHEZZA: 15 km circa​ (andata e ritorno)​

PER CHI: adulti e ragazzi 12+

COSA INDOSSARE:

scarponcini da trekking

maglietta leggera

pantaloni lunghi comodi

COSA PORTARE:

uno zaino personale sufficiente a contenere ciò che non si indossa e non si usa (20 lt)

maglietta di ricambio (per essere asciutti durante la sosta di osservazione alla fauna),

felpa o pile e giacca calda e antivento

cappello caldo e guanti

borraccia con aqcua (1lt)

cena al sacco

torcia elettrica

binocolo e fotocamera

bastoncini da trekking

CENA: al sacco a proprio carico

PARTENZA: ore 14,30

RIENTRO: ore 22,30 circa

AVVERTENZE: in base alle condizioni ambientali e meteo o a improvvise chiusure dei percorsi da parte dell'Ente Parco il programma può subire variazioni di itinerario, essere rimandato o annullato. I partecipanti saranno informati e avvertiti per tempo.

LUOGO DI INCONTRO: al VALICO DI BARREA ss83 Marsicana, all'imbocco della stradina sterrata inizio del sentiero K6. Parcheggi disponibili poco distante da lì, partenza a piedi dal luogo di appuntamento. APRI IN GOOGLE MAPS >>

COSTO: 25,00 € a persona; pagamento in contanti il giorno dell'escursione.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Jessica D'Andrea

349 3938773 anche Whatsapp (Jessica D'Andrea)

info@jdtrek.com

prenotazioni online >>

E' necessario prenotare entro il giorno precedente la data dell'escursione, meglio con un po' di anticipo in più.

Per la prenotazione:

specificare la data e l'itinerario scelti,

il numero dei partecipanti,

fornire un nominativo di riferimento e un recapito di cellulare.

Attività svolta da Jessica D'Andrea, guida professionista del posto (Accompagnatore di Media Montagna del Collegio Guide Alpine Abruzzo, Guida Interprete, Educatrice Ambientale accreditata presso il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise).