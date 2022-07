Dalla Valle Inguagnera a Forca D’Acero

Martedì 19 Luglio 2022 dalle 09:00 alle 15:30

Percorso escursionistico ad anello, molto suggestivo, nel Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, a cavallo tra Abruzzo e Lazio , nelle vicinanze del Valico di Forca d'Acero. Scenari dalla ampie vedute, pascoli montani e fresche faggete, habitat prediletti dalla fauna selvatica del Parco.

PROGRAMMA

Appuntamento a Forca d'Acero alle ore 09:00 incontro con la guida e partenza a piedi per un percorso panoramico su tutta la Valle di Comino e l'alta Ciociaria,con un sentiero che a mezza costa entra gradualmente nella valle della Inguagnera , si sale fino a Monte San Nicola con degli affacci sulla boscosa Val Fondillo ed un ampia veduta sul territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo , Lazio e Molise per poi scendere nel bosco di Valle fredda e risalire per Forca d'acero.

Luogo di ritrovo: valico di Forca d'Acero

Difficoltà percorso: Escursionistico

Durata: 6 – 7 Ore

Dalle 09:00 alle 15:30/16:00

Distanza: 12 Km

Dislivello: 600 m

senteri pnalm p3 - f7 f4

Raccomandazioni: abbigliamento idoneo per la montagna "a strati", scarpe da escursionismo, zaino, kway, cappello. Portare con se minimo un litro e mezzo d'acqua, snack, pranzo al sacco. Non portare a seguito animali domestici.

