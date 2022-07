TRAVERSATA DA PASSO DEL DIAVOLO – VALLONE LAMPAZZO – FONTE PUZZA – VALLONE CAVUTO- PESCASSEROLI

Domenica 17 Luglio 2022 dalle 09:00 alle 15:00

Dal Vallone Lampazzo una piccola gola delle sorgenti del Sangro, fino a Fonte Puzza una sorgente molto frequentata da orsi e lupi . Un itinerario di straordinaria bellezza per affacciarsi sulla foresta vetusta della Valle Cervara che conserva i faggi più antichi dell' emisfero settentrionale, riconosciuta dall' UNESCO come patrimonio dell'umanità. Si ridiscende a Pescasseroli attraverso la spettacolare faggeta del Vallone Cavuto

Partenza ore 09:00; rientro ore 15:00

Itinerario escursionistico

Dislivello in salita 350 mt. circa

Dislivello in discesa 550 mt. circa

Tempo di percorrenza 5 ore a/r

cartografia PNALM: R5 -B2

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo del sentiero e dei partecipanti ed anche in relazione alle ultime disposizione governative per l'emergenza Covid 19

ATTREZZATURA INDISPENSABILE: scarpe da trekking, zaino da 20 l, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, borraccia ( plastic free) con acqua,almeno un litro e mezzo, mascherina e gel disinfettante.

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: bastoncini da trekking, snack, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, stuoia impermeabile

Costo: €20. a persona.

Sconti per famiglie

INFORMAZIONI: le escursioni verranno curate da guide qualificate. Le proposte organizzate prevedono un numero minimo e massimo dei partecipanti.

Via della Piazza, 10, 67032 Pescasseroli AQ, Italy

il.bel.sentiero.pescasseroli@gmail.com

TEL E WHATSAPP 339 334 9015 -

https://www.ilbelsentiero.it/

https://www.facebook.com/ilbelsentiero/