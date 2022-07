Un percorso che si snoda tra faggi secolari e radure silenziose per praticare esercizi base di Hatha Yoga e attività di meditazione

Lunedì 18 Luglio 2022 dalle 12:30 alle 08:30

Mezzo potentissimo ed efficace per (ri)equilibrare corpo, mente ed emozioni, lo yoga è una disciplina in grado di generare armonia, equilibrio e benessere psico-fisico. Esattamente come la Natura, che è insegnante preziosa e strada maestra per ritrovare se stessi. Liberi da ogni dogma, da ogni schema, da ogni gabbia, lo Yoga e la Natura invitano a riscoprire la connessione corpo-mente, movimento e respiro, quiete e azione. Conducono all'intimità con noi stessi, quella più difficile da perseguire e raggiungere, e dunque alla consapevolezza.

Immaginate dunque la potenza di poter praticare Yoga nella Natura. E poi immaginate la meraviglia nel poterlo fare nella natura incontaminata e bellissima del Parco Nazionale d'Abruzzo. Thoreau diceva che "la salvezza del mondo è nella natura selvaggia".

L'estasi che si prova, infatti, camminando attraverso le faggete secolari del Parco, non solo è salvifica, riempie l'anima e si imprime sulla pelle, ma viene amplificata dalla pratica dello yoga all'arrivo. Wildlife Adventures e Brenda Daniela Toro, insegnante di Sattva Yoga, vi portano a sperimentare un percorso unico ed emozionante.

Sentieri C1-C3



PROGRAMMA

Appuntamento a Pescasseroli e incontro con la guida in Piazza S.Antonio. Breve spostamento con le proprie auto sino al punto di partenza del sentiero. Un comodo percorso ci condurrà tra faggi secolari e radure silenziose dove verranno praticati esercizi base di Hatha Yoga e attività di meditazione. Il fascino della foresta concilia le due pratiche rendendole di facile approccio anche per chi è alla prima esperienza. Il rientro è programmato nella tarda mattinata a fondovalle.

COSTI

Quota di partecipazione

€ 20 / adulto

€ 15 / ragazzo (10-14 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Lezione yoga

Tappetino yoga

Assicurazione RC professionale

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni

COSA PORTARE

L'escursione all'interno dei boschi secolari del Parco offre un clima gradevole in buona parte dell'anno. E' comunque consigliato un abbigliamento a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata e una scarpa adatta all'escursionismo facile.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (18+ litri)

Giacca impermeabile

Pile leggero

Pantalone comodi

Scarpe da escursionismo

Berretto

Crema protezione solare

Acqua (almeno 0.5 l)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it