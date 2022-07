Un tour attraverso i borghi di Bisegna, Ortona dei Marsi e sino al misterioso villaggio abbandonato di Sperone

Venerdì 22 Luglio 2022

Dal borgo medievale di Bisegna, arroccato su uno sperone roccioso, avremo modo di attraversare l'intera Valle del Giovenco, un lembo poco conosciuto del territorio abruzzese, ricchissimo di storia e biodiversità. Attraversati gli splendidi e variegati meleti di Ortona dei Marsi giungeremo al misterioso borgo abbandonato di Sperone e sulla bellissima balconata naturale che spazia dal Fucino alle montagne della Marsica e al Velino.

Con le e-bike le salite diventano un momento di godimento e il paesaggio che ci circonda non passa in secondo piano. La fatica diminuisce e si alza la soglia dell'attenzione sui luoghi attraversati.

Sentieri Y8

☎ 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ https://www.wildlifeadventures.it/tour/in-e-bike-valle-giovenco-borgo-sperone/

PROGRAMMA

Appuntamento presso il Centro Visita del Parco di Bisegna. Incontro con la guida, presentazione del programma e consegna delle attrezzature. Dal centro abitato e in leggera discesa toccheremo il fiume Giovenco e il centro abitato di San Sebastiano del Marsi. Nell'arco della mattinata attraverseremo ambienti diversi e affascinanti sino a raggiungere la bellissima balconata sul Fucino e il misterioso borgo abbandonato di Sperone per poi soffermarci nel borgo di Ortona dei Marsi per un piacevole aperitivo.

4 ore · 800 m dislivello in salita · 40 km · Asfalto 40% – Sterrato 60%

COSTI

Quota di partecipazione

€ 40 / adulto

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Noleggio e-bike

Noleggio casco e-bike

Aperitivo con prodotti biologici

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Assicurazione infortuni

COSA PORTARE

E' consigliabile un abbigliamento sportivo e a strati per avere la possibilità alleggerirsi durante la giornata e l'utilizzo di un pantaloncino con il fondello.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da mtb (18+ litri)

Coprizaino impermeabile

Giacca impermeabile

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone con fondello

Scarpe da ginnastica

Occhiali da sole

Crema protezione solare

Borraccia o thermos

COSA VERRA' FORNITO

E-bike Giant Fathom 29′

Casco e-bike

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it