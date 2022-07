Silenzio, vento e nuvole, caratterizzano questa escursione in un susseguirsi tra praterie d’alta quota, foreste di faggio, torrenti e scenari unici

Domenica 17 Luglio 2022

La dorsale della Serra delle Gravare si snoda dal valico di Forca d'Acero fino al valico Passaggio dell'Orso e rappresenta lo spartiacque naturale tra Lazio e Abruzzo all'interno dell'area protetta. Le vette che la compongono sfiorano i 2.000 m e regalano un panorama unico sulle vicine catene dei monti della Camosciara, monti della Meta e verso l'ampia conca circolare della Val Comino. Fianchi boscosi si alternano ad ampie distese verdi, sovrastate da morene glaciali e balzi rocciosi, regno dei gracchi corallini e del Camoscio appenninico. Silenzio, vento e nuvole, caratterizzano questa escursione, in un susseguirsi tra praterie d'alta quota, foreste di faggio, torrenti e scenari unici che si rinnovano con il cambio delle stagioni. Un'area poco frequentata dai turisti e che custodisce racconti di briganti, viandanti e pellegrini che si sono alternati su questi monti per secoli e prima del trionfo della natura del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

PROGRAMMA

Incontro con la guida presso l'area di parcheggio della Val Fondillo. Il sentiero sale dolcemente guadagnando quota tra ampi pascoli, muretti a secco brevi tratti boscati e vecchi ricoveri pastorali. Raggiunto il valico Inguagnera l'itinerario prosegue sulla linea di cresta della Serra delle Gravare con un bellissimo panorama sui monti della Camosciara, la foresta della valle Jancino e della Cacciagrande, fino al lontano massiccio della Meta. Pranzo al sacco in quota e discesa attraverso la lunga Val Fondillo, dove il torrente omonimo scorre dolcemente tra grandi massi erratici e splendidi faggi secolari.

COSTI

Quota di partecipazione

€ 20 / adulto

€ 15 / ragazzo (10-14 anni)

Cosa è incluso

Guida e organizzazione

Assicurazione RC professionale

Cosa è escluso

Trasporti e trasferimenti

Pranzo al sacco e spese personali

Assicurazione infortuni personale

COSA PORTARE

Le escursioni prevedono una buona attività fisica è quindi consigliabile vestirsi a strati per avere la possibilità di potersi alleggerire durante la giornata. In quota, anche in piena estate, sono necessari indumenti caldi e antivento. Obbligatori, pena l'esclusione alla partenza, gli scarponcini da trekking, meglio se impermeabili.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Zaino da montagna (25-35 litri)

Giacca impermeabile

Piumino

Pile o felpa

T-shirt di ricambio

Pantalone da trekking (lungo)

Scarponi da trekking

Berretto

Guanti leggeri

Crema protezione solare

Acqua (almeno 2 l)

Pranzo al sacco

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Puoi prenotare direttamente online o contattare i nostri uffici per ulteriori informazioni.

Wildlife Adventures

Largo Molinari, 8

67032 Pescasseroli – Italy

☎ (+39) 0863.399696

☎ (+39) 339.8395335

✎ info@wildlifeadventures.it

☞ www.wildlifeadventures.it