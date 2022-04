(Gravina in Puglia, 28 Apr 22) Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, considerato il grande successo delle edizioni precedenti, organizza, per sabato 7 maggio 2022, una giornata di birdwatching nell'ambito del progetto "Rete euromediterranea per il monitoraggio, la conservazione e la fruizione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione", giunto al quinto anno, che consente di campionare simultaneamente i dati relativi all'avifauna migratrice in alcune delle più interessanti aree protette del Sud Italia, grazie a metodologie standardizzate e comuni che permettono un affidabile confronto tra i siti indagati per descrivere il flusso migratorio nell'Italia peninsulare.

Ad oggi, sono stati scelti dei siti da campionare sia con postazioni fisse che mediante transetti e punti di osservazione su area vasta: nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia è stata individuata una stazione fissa in località Garagnone.



Quest'area del Parco risulta la più idonea ai fini dello studio perché è situata a quote elevate rispetto al contesto territoriale, offrendo un'ampia visuale su gran parte dell'altopiano murgiano e della fossa bradanica e si trova in una zona piuttosto centrale dell'area Parco.



Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia si è confermato un'area importante per il passaggio di numerosi Circus (Albanelle pallide, minori, reali e Falchi di palude).

Oltre al monitoraggio della migrazione, il progetto prevede un approfondimento sulle aree trofiche e di stop-over di alcune specie target (tra le quali appunto le Albanelle, ma anche Biancone e Lanario): azione fondamentale del progetto in quanto si delineano per la prima volta alcuni aspetti di estrema importanza gestionale.



Per i birdwatchers più esperti e per gli appassionati di natura si tratta di un appuntamento da non perdere. Per prenotarsi cliccare qui.

Nel rispetto della natura, il numero dei partecipanti è limitato a 20 persone, perciò si consiglia di prenotare al più presto e possibilmente di non disdire la prenotazione per non togliere a nessun altro appassionato la suggestiva occasione.



L'appuntamento è alle ore 8:30, presso la stazione di servizio Roxy Bar ubicata sulla S.P. 230 (clicca qui per la posizione esatta), incrocio con Poggiorsini, luogo da cui il gruppo si sposterà compatto cercando di ottimizzare gli spazi e ridurre l'utilizzo degli automezzi.

Le attività termineranno alle 13:00.