Esploriamo il bosco di Acquatetta nel Parco dell'Alta Murgia

(Gravina in Puglia, 20 Apr 23) Centocinquanta alunni dell'I.C. Foscolo De Muro Lomanto di Canosa esploreranno il bosco di Acquatetta, nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, venerdì 21 aprile in occasione della Giornata della Terra che ricorre il 22. L'iniziativa è promossa dal Parco in collaborazione con il CAI - Club Alpino Italiano e con il TAM - Tutela Ambiente Montano per sensibilizzare gli studenti su una maggiore salvaguardia del Pianeta. L'iniziativa è volta a diffondere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, in particolare l'Obiettivo n. 15 che mira a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre.

«Sensibilizzare i più piccoli per avere un domani cittadini consapevoli - dichiara il presidente Francesco Tarantini - Ringrazio il Club Alpino Italiano con il quale l'Ente Parco collabora grazie alla firma di un protocollo d'intesa. La Giornata della Terra è un'occasione per ripensare il nostro rapporto con il pianeta e riflettere sulle azioni quotidiane dell'uomo, i cui effetti sono devastanti. Ridurre l'impronta ecologica è un modo per frenare il consumo smisurato di risorse, ma ciò deve coinvolgere l'intera collettività.»

Il bosco di Acquatetta, che prende il nome dall'omonima contrada ed è posizionato a sud dell'abitato di Minervino Murge, con i suoi 1.100 ettari è per estensione il secondo bosco in Puglia. Il sito è stato oggetto di interventi di rimboschimento negli anni Cinquanta con l'utilizzo di varie specie di conifere tra cui pino e cipresso, al fine di costituire soprassuoli di tipo preparatorio. Oggi, dopo il grande incendio del 2012 che ha distrutto la parte nord, è possibile osservare il processo di rinaturalizzazione spontanea del querceto a roverella, a testimonianza di boschi rigogliosi che ammantavano il territorio murgiano. Nei sentieri del bosco domina la biodiversità caratterizzata da orchidee selvatiche ed essenze aromatiche come timo, mentuccia piperita, finocchietto selvatico e numerose piante legate alla cucina tradizionale tra cui asparagi, cicorielle selvatiche, rapestum e asfodeline lutee.

Programma

Ore 9.00: Raduno degli alunni e docenti dell'I.C. Foscolo De Muro Lomanto che saranno accolti dai titolati ORTAM e dagli operatori della LAV

Dalle ore 9.30 alle 10.45: Saluto delle autorità

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Attività didattica laboratoriale per n. 50 bambini delle classi prime con narrazione animata di una fiaba ecologica intorno a una fontana, per comprendere come piccoli gesti possono salvare la Terra

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00: Attività didattica laboratoriale per n. 50 bambini delle classi seconde, breve percorso di un sentiero con l'osservazione di un'antica masseria e di uno jazzo, per sensibilizzare ad adottare azioni concrete di tutela del bosco.