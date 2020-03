AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II.

Scadenza: 19 marzo

IL DIRETTORE DELL'ENTE

Visto l'art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

che il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano intende svolgere un'indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per il conferimento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. L.gs. 50/2016, di un incarico relativo alla gestione dell'ufficio biglietteria presso la Riserva naturale statale dell'Orecchiella.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

I servizi da rendersi presso la riserva statale naturale dell'Orecchiella sono i seguenti:

* Servizio di biglietteria

* Servizio controllo ingressi

* Gestione punto informativo

* Gestione prenotazione visitatori

Il servizio sarà attivo:

nel mese di APRILE: tutte le Domeniche e i festivi: 10.00-16-00

nel mese di MAGGIO: tutte le Domeniche e i festivi: 10.00-17-00

nei mesi di GIUGNO LUGLIO E AGOSTO: tutti i giorni: 10.00-18.00

nel mese di SETTEMBRE: tutti i giorni: 10.00-17.00

nel mese di OTTOBRE: tutte le Domeniche e i festivi: 10.30-15.30

nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE: tutti festivi escluse le festività natalizie: 10.30-15.30

ART. 2 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come disposto dall'art. 95 comma 2 lettera b del D. L.gs. 50/16. L'importo massimo messo a disposizione per l'incarico di cui all'oggetto è di € 25.000,00 (iva inclusa).

ART. 3 DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e con scadenza in data 31.12.2020.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto riportati:

1) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e/o Codice fiscale;

2) iscrizione presso la CCIAA per attività afferente a quella oggetto della procedura in argomento ai fini dell'art. 83 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

3) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore.

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A).

ART. 5 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La manifestazione di interesse, pena l'esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 19.03.2020 tramite PEC all'indirizzo parcoappennino@legalmail.it.

ART. 6 INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Caterina Bertolini.

Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 9:00/13:00) ai seguenti recapiti: tel.392-0722161; mail: caterina.bertolini@parcoappennino.it

ART. 7 AVVERTENZE

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura negoziata o di avviare altre procedure. L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Sassalbo, lì 12.03.2020

IL DIRETTORE

F.to Dott. Giuseppe Vignali

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Allegato A

AL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO

Via Comunale n. 23 – Sassalbo di Fivizzano – 54013 (MS)

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________

nato a ______________________________________________ (______) il _____________________

residente a ___________________________________________________________________ (_____)

in Via ______________________________________________________________ n. _____________

(indirizzo)

in qualità di __________________________________________dell'impresa _____________________

____________________________________________________________________________________

con sede legale in _____________________________________________________________________

partita iva ____________________, cod. fiscale _______________________

CHIEDE

di essere invitato alla Procedura di gara negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs n.50/2016 per l'affidamento di un incarico relativo alla gestione dell'ufficio biglietteria presso la Riserva naturale statale dell'Orecchiella, di cui all'avviso del 12.03.2020.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data ____________________

Firma del Rappresentante l'impresa

_____________________________

Scadenza 19/03/2020