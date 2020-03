Emergenza Covid 19

Indicazione per l'accesso agli uffici nel periodo di emergenza sanitaria

(Sassalbo, 12 Mar 20) In relazione alla grave situazione sanitaria in corso nel Paese, per contribuire al contrasto dell'epidemia del virus Covid-19, l'accesso del pubblico agli uffici del parco sarà possibile solamente previo prenotazione telefonica ai seguenti numeri:

Sede di Sassalbo - Angelo Giannarelli 3404209493

Sede di Ligonchio - Nadia Fattori 3204361998