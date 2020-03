Le montagne sanno aspettare

Io resto a casa

(Sassalbo, 14 Mar 20) "Lo scorso week end nell'Alta Val Parma si sono creati affollamenti di escursionisti e turisti incompatibili con le norme di prevenzione oggi indispensabili e con le disposizioni governative.Il CAI, insieme al Comune di Corniglio e al Parco Nazionale Tosco-Emiliano, invita alla responsabilità, chiedendo di rinunciare per il momento alla frequentazione di località appenniniche, sentieri e rifugi. Rinunciamo ad una gita per non mettere a repentaglio la sicurezza propria, dei compagni, degli operatori locali e degli eventuali soccorritori in caso di incidente.Vi ricordiamo anche che, proprio in osservanza delle prescrizioni nazionali, il Rifugio Mariotti al Lago santo resterà chiuso fino al 25 marzo"